Consumentenvertrouwen daalt verder in oktober

Het consumentenvertrouwen is in oktober gedaald naar een niveau van min tien. Hiermee ligt het onder het niveau van de afgelopen twintig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het oordeel over het economische klimaat verslechterde flink van min 8 naar min 14. Consumenten waren vooral minder positief over de economie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid nam daarnaast af en schoof van min 3 naar min 7.

Het CBS vroeg consumenten ook naar de prijzen van items en diensten. In oktober vond 48 procent van de consumenten dat de prijzen afgelopen jaar sterk gestegen zijn. Daarnaast verwachtte 49 procent dat de prijzen in de komende maanden sterker gaan stijgen dan nu het geval is. In september was dit percentage nog maar 35 procent. Dat dit sentiment is gestegen is niet gek met de recente berichten over onder andere de energieprijzen die stijgen.