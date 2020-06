Consumentenvertrouwen een fractie verbeterd

Het consumentenvertrouwen kwam eind mei iets hoger uit dan halverwege mei. Dit blijkt uit de extra meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Halverwege mei kwam het cijfer nog op min 31 uit. Eind mei was dit min 29.

De verbetering in het cijfer komt doordat de koopbereidheid minder negatief is. De koopbereidheid ging van min 17 naar min 11. Een van de andere deelindicatoren, het oordeel over het economisch klimaat, verslechterde juist verder.

Hoewel het consumentenvertrouwen erg laag staat, heeft het nog niet het laagste punt sinds de metingen bereikt. Het dieptepunt werd namelijk bereikt in maart 2013 toen het consumentenvertrouwen op min 41 uitkwam.