Consumentenvertrouwen neemt duik in november

Het Nederlandse consumentenvertrouwen heeft een klap gekregen in november, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen is in een maand tijd gezakt van min 10 naar min 19. Het vertrouwen komt hiermee uit op hetzelfde niveau als in de eerste maanden van 2021, toen het land nog in lockdown zat.

Het oordeel over de economie verslechterde in zijn geheel. De consumenten zijn negatiever over de economie van de komende twaalf maanden én over die van de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid zakte ook verder. Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger en ze waren negatieve over hun financiële situatie.

Met een niveau van min 19 ligt het consumentenvertrouwen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar dat op min 8 licht. Het is echter nog niet op het laagste punt ooit, dat dieptepunt werd namelijk in maart 2013 bereikt met min 41. Het is zelfs nog niet gelijk met het dieptepunt van de pandemie, dat in mei 2020 werd behaald met min 31.