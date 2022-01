Consumentenvertrouwen nog steeds op dalende lijn

Het consumentenvertrouwen in Nederland daalde in januari weer. Dat was de voorgaande drie maanden ook al zo, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Behalve de pandemie speelt bij de daling van het consumentenvertrouwen ook de sterke inflatie mee.

De indicator consumentenvertrouwen zakte in januari naar -28. In december lag deze nog op -25. Ter vergelijking: het gemiddelde over de laatste twintig maar was -8. Consumenten waren negatiever ten opzichte van het economisch klimaat en de koopbereidheid. Ze toonden minder vertrouwen in hun eigen financiële situatie, zowel in de afgelopen twaalf maanden als in het komende jaar.

Daarbij spelen de recente prijsstijgingen een rol. Uit navraag van het CBS blijkt dat 57 procent van de consumenten van mening is dat de prijzen het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. 37 procent verwacht dat de stijging nog niet klaar is, en dat deze in het komende jaar verder toeneemt.