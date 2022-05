Consumentenvertrouwen vrijwel even negatief in mei

Het consumentenvertrouwen is in mei uitgekomen op min 47, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het niveau ligt iets hoger dan in april, toen met min 48 een nieuw dieptepunt werd bereikt in tientallen jaren.

Het oordeel van de consumenten over de economie als de koopbereidheid veranderde nauwelijks in mei. Waar de deelindicator economisch klimaat met één punt verslechterde, verbeterde de koopbereidheid weer met één punt.

Consumenten waren minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden, maar keken negatiever terug op de afgelopen twaalf maanden. Bij de koopbereidheid was dit juist omgedraaid. Consumenten waren minder negatief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden, maar waren nog nooit zo negatief over de tijd voor het doen van grote aankopen. De tijd hiervoor werd nog ongunstiger beoordeeld dan in april.