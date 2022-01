Consumptie 8,7 procent hoger in de maand november

Afgelopen november lagen de consumentenbestedingen 8,7 procent hoger dan in november 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van november 2019 gaven consumenten 1,6 procent meer geld uit.

Consumenten staken 3,6 meer geld in duurzame goederen. Binnen die categorie besteedden ze vooral meer aan kleding en schoenen, aldus het CBS. Aan andere goederen, zoals verzorgingsproducten en gas en elektriciteit, werd 3,7 procent meer besteed.

Consumenten gaven 14,2 procent meer uit aan diensten, zoals verzekeringen en abonnementen of bezoekjes aan kappers en restaurants, dan het jaar ervoor. In november 2020 was de horeca dan ook de hele maand gesloten, evenals culturele instellingen en bijvoorbeeld pretparken en dierentuinen. De uitgaven aan diensten lagen nog wel 2 procent lager dan in de laatste maand november voor de komst van de pandemie.