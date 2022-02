Consumptie huishoudens met 4,5 procent toegenomen in december

In december 2021 is de consumptie van Nederlandse huishoudens met 4,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd vooral meer geld uitgegeven aan diensten en aan duurzame goederen, zoals kleding, schoenen en interieurartikelen.

De consumptie van huishoudens lag nog wel 7,7 procent lager dan in de laatste maand december voor de pandemie, in 2019. In november lag de consumptie nog hoger dan voor de komst van het coronavirus.

Aan duurzame goederen, waaronder kleding en schoenen, werd in totaal 5,3 procent meer uitgegeven dan in december 2020. Wel werd er nog 11,8 procent minder uitgegeven dan in december 2019. In de laatste twee jaar werden er in december steeds halverwege de maand lockdowns ingevoerd, waardoor de retail voor een groot deel moest sluiten.