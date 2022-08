Crocs, Inc. verdubbelt omzet in tweede kwartaal

Crocs, Inc. behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 965 miljoen dollar (943 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het hierbij om een toename van ruim 55 procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet van Crocs Brand, het merk dat de bekende Crocs schoenen in de wereld bracht, steeg met 19,4 procent naar 732 miljoen dollar (715 miljoen euro). Heydude, het schoenenmerk dat Crocs, Inc. eind 2021 overnam, behaalde een omzet van 232 miljoen dollar (267 miljoen euro).

De winst van Crocs, Inc. daalde van 319 miljoen dollar (311 miljoen euro) vorig jaar, naar 160 miljoen dollar (156 miljoen euro) in het tweede kwartaal van 2022. In het eerste half jaar van 2022 lag de winst hiermee op total 233 miljoen dollar (228 miljoen euro) tegenover 417 miljoen dollar (407 miljoen euro) in 2021.

Crocs, Inc. geeft aan dat de kosten van het bedrijf onder andere door de aankoop van Heyude in december 2021 gestegen zijn. Het merk werd destijds voor 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) aangekocht. Hierbij werd 2,05 miljard dollar (2 miljard euro) van de overnamesom uitgekeerd in cash, waarvoor Crocs een lening ter waarde van twee miljard dollar afsloot.

De omzet van Crocs Brand groeide met name in Europa, het Midden Oosten, Afrika en Latijns Amerika, waarbinnen de verkopen samengevoegd staan aangegeven in het verslag. Er werd in dit gebied 160 miljoen dollar (156 miljoen euro) aan omzet behaald, een stijging van 48,4 procent gecorrigeerd voor inflatie. In Noord Amerika steeg de omzet ter vergelijking met 7,8 procent, en in het Aziatisch Pacifische gebied met 27,6 procent.