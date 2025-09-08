De mode in Europa herzien qua maten

Alvanon, een pionier in datagestuurde maattechnologie van de volgende generatie, breidt zijn aanwezigheid in Europa uit om merken en retailers te helpen hun aanpak van kleding te transformeren. De missie: modebedrijven in staat stellen consistente maatstrategieën te ontwikkelen die efficiëntie ontsluiten, duurzame innovatie mogelijk maken en consumentenvertrouwen stimuleren.

‘Het creëren van kleding die past bij de diverse lichaamsvormen in Europa blijft een van de meest hardnekkige uitdagingen van de industrie’, legt Ton Wiedenhoff, algemeen directeur Europa bij Alvanon, uit. ‘De aanpak van Alvanon op het gebied van maatvoering maakt gebruik van echte lichaamsvormdata om de maten voor de doelklanten van een merk en retailer te definiëren en een consistente implementatie in ontwerp, ontwikkeling, productie en e-commerce te ondersteunen.’

Dit maatecosysteem maakt gebruik van krachtige digitale en fysieke tools – waaronder virtuele maatsets binnen het Alvanon Body Platform, ABP en de nieuwste BodyAI-avatars – waarmee merken kledingstukken kunnen ontwerpen, ontwikkelen, passen en zelfs verkopen in een virtuele omgeving voordat ze fysieke monsters en productie maken. Aangepaste en standaard maatsets vormen vervolgens de basis voor een gestandaardiseerd, efficiënt en inclusief maatecosysteem van geavanceerde data, geavanceerde digitale tools en innovatieve technologieën die zowel merken, fabrikanten als consumenten ten goede komen.

Deze tools transformeren de manier waarop kledingmerken zakendoen. Een voorbeeld hiervan is BERSHKA, onderdeel van de Inditex Group en na zusterbedrijf Zara de tweede qua wereldwijde omzet. Twee jaar geleden onderging het merk BERSHKA een grote vernieuwing, inclusief een revisie van de maatstrategie en -standaarden. Met de steun van Alvanon identificeerde BERSHKA het maatbereik van zijn belangrijkste klanten en gebruikte vervolgens digitale avatars en fysieke mannequin-"tweelingen" om het volledige productassortiment consistent af te stemmen op al zijn interne teams en leveranciers. Het resultaat? Een afname van 10 procent in retouren, wat het bedrijf miljoenen bespaart.

Een lokale voetafdruk laten groeien

Om zijn oplossingen effectiever in heel Europa te kunnen leveren, heeft Alvanon onlangs zijn bestaande regionale consultancy- en ondersteuningsteams versterkt met senior modeprofessionals die zijn gerekruteerd ‘van binnenuit’ toonaangevende merken en retailers.

Mar Fernández trad onlangs in dienst bij Alvanon als directeur marktontwikkeling voor Spanje en Portugal en ondersteunt ook klanten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft meer dan twintig jaar leiderschapservaring bij merken als Pepe Jeans, Hackett London, Façonnable, Burberry, Loewe en Massimo Dutti.

‘Een duurzame productstrategie begint met het begrijpen van de vorm en maat van je belangrijkste klanten’, aldus Fernández. ‘Wanneer merken interne beslissingen en processen afstemmen op datagestuurde inzichten, verbeteren ze de maatconsistentie, procesefficiëntie en snelheid naar de markt – en verminderen ze retouren.’

Eveneens trad Anna Karlstrom onlangs toe tot het wereldwijde consultingteam van Alvanon om de Europese kledingklanten te ondersteunen, na vijfentwintig jaar bij H&M te hebben gewerkt. Bij H&M leidde ze wereldwijde initiatieven om de maat en pasvorm te verbeteren, het monstergebruik te stroomlijnen en digitale productcreatiestrategieën te implementeren. Ze speelde een sleutelrol bij het optimaliseren van de monsterafhandeling, het ondersteunen van 2D- en 3D-ontwikkelingsworkflows en het uitrollen van digitale tools in wereldwijde teams. Karlstrom begrijpt het belang van samenwerking en cross-functionele afstemming: ‘Zodra een merk zijn standaard maatsysteem heeft gedefinieerd, werken we eraan om het in te bedden in interne teams, technologieën en leveranciers.’ Ze voegde eraan toe: ‘Het moet een gedeeld ecosysteem zijn, niet slechts een eenmalige oplossing.’

Alvanon heeft onlangs ook een samenwerkingsovereenkomst getekend met Maria Åkergren, oprichter van de toonaangevende Zweedse digitale modeontwikkelaar 3Dear en het moederbedrijf Pattern Stockholm. De samenwerking stelt Åkergren in staat om de activiteiten van Alvanon in de Scandinavische regio te ontwikkelen en daarnaast een nieuwe Alvanon Fit Studio te openen in de kantoren van 3Dear in Stockholm.

Stockholm is een van de drie Europese Alvanon Fit Studio's die een praktische ruimte bieden om de pasvorm van kleding te testen, valideren en verfijnen met behulp van Alvanons toonaangevende fysieke mannequins, AlvaForms – of om digitaal te werken met hun precieze virtuele tweelingen op het Alvanon Body Platform, ABP. Andere Europese partnerschappen zijn onder meer Fashion Enter Limited voor een Fit Studio in Islington, Londen en een samenwerking met het Italiaanse Instituto Secoli voor een Studio in Milaan. Elke Fit Studio is voorzien van Alvanons wereldklasse assortiment fysieke AlvaForms voor heren, dames en kinderen. Een vierde Europese Fit Studio is gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar en details zullen binnenkort worden aangekondigd. Buiten Europa heeft Alvanon Fit Studio's in Hongkong, New York en Shanghai.

‘Alvanon wil elk modebedrijf in Europa toegang geven tot transformerende maattechnologieën en expertise’, concludeert Ton Wiedenhoff. ‘Met onze Fit Studio's, partnerschappen en een groeiend netwerk van consultants stellen we merken in staat om over te stappen van giswerk naar precisie, van verspilling naar efficiëntie en van retouren naar klantloyaliteit.’

