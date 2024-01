De nieuwe technische banen die de mode-industrie transformeren

Banen in de mode zien er niet meer uit zoals vroeger. En modeprofessionals volgen niet langer de traditionele paden om in de mode-industrie terecht te komen. Vorig jaar was het doorbraakjaar voor generatieve AI en in 2024 zal het gebruik ervan in onze toekomstgerichte industrie versneld en wijdverspreid zijn, wat een onvoorziene impact zal hebben op de beroepsbevolking. Het is een spannende tijd voor mensen die een carrière in de modebranche ambiëren en zich eerder buitengesloten voelden. Aan de andere kant werpt het potentieel van de snel evoluerende technologie een schaduw over jonge professionals of afgestudeerden met een meer traditionele modeachtergrond die zich zorgen maken dat AI hen wegdrukt.

Volgens het Business of Fashion State of Fashion-rapport zegt 73 procent van de leidinggevenden in de modewereld dat generatieve AI een prioriteit zal zijn voor hun bedrijf in 2024, terwijl de Amerikaanse National Retail Federation meldt dat AI top of mind is voor durfkapitalisten in 2024. Aandelenfinanciering voor generatieve AI-gerichte start-ups schoot omhoog in 2023 en bereikte alleen al in de eerste helft 14,1 miljard dollar (12,9 miljoen euro). Het BoF-rapport voorspelt dat een kwart van de generatieve AI zal worden gebruikt voor ontwerp en productontwikkeling. Een van de nieuwste experts op dit gebied is Nikki Salami, medeoprichter van startup VopplAR die zich voorbereidt op een lancering in de komende maanden.

Generatieve AI-onderzoeker

"Ik heb een technologische achtergrond, maar ik denk dat je in de mode of elke andere vorm van kunst nog steeds een creatief persoon nodig hebt", vertelt Salami aan FashionUnited. "Ik heb een technische achtergrond, deed veel aan 3D-printen voor mijn scriptie en leerde van daaruit 3D-modelleren, terwijl mijn medeoprichter, die grafisch ontwerper is, zich bezighield met duurzaamheid. We wilden iets praktisch doen en dachten dat het met onze gecombineerde expertise zinvol zou zijn om ons op mode te richten, en zo is dit bedrijf begonnen. We hielden van mode als een vorm van zelfexpressie en we hielden van de technologie."

Nikki Salami, co-founder of VopplAR Credits: Courtesy photo.

Door te werken met machinaal lerende algoritmen biedt VopplAR klanten talloze ontwerpoplossingen op basis van hun merkesthetiek en commerciële behoeften, terwijl de kosten en verspilling die voorheen gepaard gingen met sampling worden verminderd. Het aanbod omvat virtueel passen, het ontwerpen van meerdere kleurvarianten en 3D-rendering. Voor een handtassenmerk bijvoorbeeld, bestaan de diensten van VopplAR uit het veranderen van handgrepen, details en hardware, materialen en kleuren, waarna het product in een fotoshootomgeving wordt geplaatst.

Het jonge bedrijf bevindt zich momenteel in de opstartfase en heeft een wachtlijst, maar werkt samen met kleine en middelgrote bedrijven om te begrijpen hoe ze het best van dienst kunnen zijn en implementeert feedback in het bedrijf voor een privébètaversie in de komende maanden, gevolgd door een volledige lancering.

Bij een van deze bedrijven was Salami's contactpersoon geen traditionele ontwerper, maar rapporteerde een hoofddesigner aan haar. De communicatie tussen de twee collega's was eerder problematisch geweest, maar toen de klant haar ontwerper VopplAR's AI-gegenereerde schets kon geven om mee te werken, ontstond er volgens Salami een nieuwe verstandhouding tussen hen. Ondertussen gebruikte een duurzaam schoenenmerk, dat niet zeker was over het maken van een stijl in een andere kleur uit angst dat het duur zou zijn, niet zou verkopen en verspilling van middelen zou zijn, met succes de diensten van VopplAR om een testadvertentie te maken met de schoen voorafgaand aan de productie, om te peilen of de klanten zouden klikken om te kopen.

Veel van de professionals met wie Salami werkt zijn niet naar school gegaan voor design, maar ze hebben wel wat zij identificeert als een creatieve geest. De creatieve kant van VopplAR is gebaseerd op het grafisch ontwerp van haar medeoprichter en Salami voorspelt dat haar eerste aanwervingen na de lancering uit de technische sector zullen komen, maar naarmate het bedrijf groeit hoopt ze ook in de ontwerpwereld talent te vinden. "Je moet echt weten hoe de mode-industrie werkt en hoe de ontwerpers denken, welke elementen ze willen en hoe hun brein werkt."

Salami erkent dat geld, interesse en talent de sector overspoelen. Er zijn meer startups in de mode dan ooit en ze zullen niet allemaal slagen. "Soms doet de hype pijn", zegt ze, en ze waarschuwt klanten voor het geloof dat AI absoluut alles, van begin tot eind, onmiddellijk kan doen. Hoewel ze merkt dat de nieuwsgierigheid naar de technologie toeneemt, zijn sommigen in de mode-industrie nog steeds huiverig voor de technologie. "Je moet er niet bang voor zijn, maar het omarmen, want het is er en het ontwikkelt zich alleen maar en heel snel," zegt ze. "Ik denk niet dat het het ontwerpproces zal vervangen of de ontwerper zal elimineren. Het is gewoon een hulpmiddel dat de ontwerper kan gebruiken als onderdeel van zijn workflow om beter, sneller en efficiënter te ontwerpen."

Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited. This image was created using an artificial intelligence tool.

Creatieve Technoloog

Er zijn twee soorten professionals die in dit snel veranderende vakgebied werken, de een gericht op een verbeterde klantervaring, de ander op merkbetrokkenheid. Merken die hun voorsprong op de concurrentie willen vergroten, zoeken de vaardigheden van een creatieve technoloog om elke omgeving te verlevendigen, van de winkelvloer tot de New York Fashion Week-parade.

David Polinchock van Brand Experience Lab beschrijft zijn bedrijf als "een speeltuin voor opkomende technologieën" en het hoofdkantoor in Jersey City, Verenigde Staten is ontworpen voor het verkennen van augmented reality en de Metaverse. De technologie is verplaatsbaar en kan overal worden geïnstalleerd in winkels, pop-ups en evenementenruimtes. Hij nodigt klanten uit om daar te experimenteren en te begrijpen hoe de technologie hen van dienst kan zijn: "Doe je iets omdat je media-aandacht wilt of doe je iets omdat je er direct inkomsten uit moet genereren. Dat zijn twee verschillende doelen." Brand Experience Lab heeft gewerkt met high-end beautymerken, maar gelooft dat 2024 het jaar wordt voor modemerken.

David Polinchock of Brand Experience Lab. Credits: Courtesy photo.

"Ik heb altijd al in New Tech gezeten en ben begonnen met virtual reality en wat we vroeger cyberspace noemden, voordat Meta het woord had overgenomen en het metaverse noemde", vertelt Polinchock. "Ik heb het grootste deel van de jaren 90 letterlijk de wereld rondgereisd met zware VR-apparatuur in vrachtwagens omdat dat de manier was om het te doen." Brand Experience Lab werd gelanceerd tijdens de pandemie, net toen, zegt hij, "alle dingen waar we het al 20 jaar over hadden en die retailers moesten doen, maar nooit zouden doen, plotseling wel nodig bleken om te overleven, zoals ‘BOPUS’, wat online kopen, afhalen in de winkel is." Brand Experience Lab biedt oplossingen voor in de winkel om de klantervaring zo wrijvingsloos mogelijk te maken, waardoor drempels voor aankoop worden weggenomen, met name in retailtechnologie zonder toezicht en kassaloze winkels. Een gebied van fashion tech dat Polinchock met toenemende belangstelling volgt, is dat van de digitale twinning, dat volgens hem cruciaal is voor merken om de jongere generatie aan zich te binden. "Als je vijf jaar geleden tegen iemand zou zeggen dat je veel geld kunt verdienen door iets te verkopen dat niet bestaat, dat mensen die niet echt zijn zullen dragen op een plek die niet echt is, dan zouden ze gelachen hebben. Maar daar zijn we dan!"

Creative Technologist voor retailtainment

De tweede rol van Creative Technologist heeft meer betrekking op merken die geïnteresseerd zijn in het op een andere manier aanspreken van een publiek, of het nu gaat om een bestaand klantenbestand of om het aanspreken van een nieuwe, mogelijk jongere bevolkingsgroep. Merken als Coach en Timberland hebben dit soort media ‘retailtainment’ evenementen omarmd met augmented reality activaties en ervaringsinstallaties door middel van grootschalige immersieve content die technologie, kunst en design met elkaar combineren.

Lightbox is een ruimte in het centrum van Manhattan met 360 graden projectietechnologie ingebouwd in de rigging die merken de mogelijkheid biedt om de muren aan te passen met verschuivende beelden in combinatie met het bieden van ruimte voor analoge ervaringen zoals het tonen van producten. De ruimte organiseerde een meeslepend diner om de samenwerking tussen ontwerper LaQuan Smith en CashApp te vieren, een evenement dat staat voor wat Charlie Meshchaninov, hoofd Enterprise Sales bij Lightbox, beschrijft als een van hun populairste en meest unieke aanbiedingen. "We plaatsen een tafel in het midden van de hoofdbox, waar de projectie is, en we plaatsen inhoud op de muur die themaspecifiek, door de klant gegenereerd of productgerelateerd is", zegt Meshchaninov. "We hebben een keuken op locatie en onze eigen chef-kok creëert een menu met ingrediënten die de inhoud weerspiegelen, themacocktails en we ontwerpen een esthetiek, we voegen geuren of andere kruidenessences toe en ontwikkelen sfeervol licht en geluid via onze AV-systemen. Het resultaat is een soort olfactorisch spektakel waarbij al je zintuigen aan bod komen en je als bezoeker op een meer gelaagde manier toegang krijgt tot een product of verhaal."

Charlie Meshchaninov, Head of Enterprise Sales at Lightbox Credits: Courtesy photo.

Als gevolg van de explosie van virtuele ervaringen die ervoor zorgden dat het leven tijdens de pandemie semi-normaal door kon gaan, moesten live evenementen wanneer ze terugkeerden plotseling een onuitsprekelijk element toevoegen, wat leidde tot de vraag naar immersieve interactiviteit. In de woorden van Meshchaninov: "We moesten persoonlijke ervaringen naar een hoger niveau tillen. Mode-evenementen kunnen repetitief worden voor een uitgeput NYC-publiek, maar de mogelijkheid om een ruimte volledig aan te passen met eten, visuals, geuren en audio kan een nieuw niveau van buzz rond een merk creëren en het vertellen van verhalen op een dynamische manier vergemakkelijken. "Het is alsof je in het merk zit," zegt Meshchaninov.

De Lightbox-ruimte is uitgerust met een natuurlijke catwalk in het midden van de grote rechthoekige ruimte. Het was de locatie voor de Kent State University/IFA Paris modeshow in september en de meeslepende displays weerspiegelden de architecturale elegantie van Parijs met de dynamiek en snelheid van New York City. Lightbox werkt rechtstreeks met creatieven binnen mode- en beautymerken en met hun PR-bedrijven. Meshchaninov zegt: "Er is een soort inherente duurzaamheid ingebouwd in de structuur van de ruimte omdat je dingen niet op dezelfde manier hoeft op te bouwen als in een normale ruimte omdat zoveel digitaal gebeurt."

Om ervoor te zorgen dat de projection mapping naadloos aansluit bij de evenementervaring, is de technologie, in tegenstelling tot de diensten van Brand Experience Lab, niet ontworpen om draagbaar te zijn, aangezien de Lightbox-ruimte speciaal voor dit doel is gebouwd. Meshchaninov heeft het afgelopen jaar niet alleen de vraag naar immersieve evenementen zien toenemen, maar ook de budgetten. "Ik kan gewoon opmaken uit de gesprekken die we rechtstreeks met merken of met de agentschappen hebben, dat er bijna een verwachting is dat merken iets hebben met deze dimensie."

De leden van het Lightbox-team zijn opgeleid in design, sommigen hebben een technologische achtergrond en er is ook een traditionele horeca-component. De creatieve medewerkers komen voornamelijk uit de grafische ontwerpwereld. "Maar we leunen op de klanten om een deel ervan te genereren en dan werken we met de graphics en merkinhoud om de ruimte zelf te transformeren."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.