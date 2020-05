Decathlon doneert commissie aan Nederlandse sportscholen

Nu Nederlandse sportscholen nog een tijd gesloten zullen zijn vanwege de corona-pandemie, staat sportwinkelketen Decathlon een deel van haar omzet aan hen af. Voor alle sportproducten die via geregistreerde sportscholen bij Decathlon worden gekocht, doneert het bedrijf 10 procent commissie aan de betreffende sportscholen. Dat meldt het bedrijf middels een bericht op haar website.

“Decathlon moedigt hiermee alle leden aan om in actie te komen voor hun eigen sportclubs,” zo luidt het bericht. Het bedrijf maakt hierbij gebruik van een affiliate-link, waarbij leden van sportclubs worden doorgelinkt naar de webshop van Decathlon. Sportscholen kunnen zich aanmelden via het affiliate-programma op Decathlon’s website.

Decathlon beschikt in Nederland over een twintigtal filialen, onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Groningen en Eindhoven.