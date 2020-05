Detailhandel in de min in april, kledingwinkels bijna 60 procent in de min

April was een heftige maand voor kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren. Waar de gehele detailhandel een omzetdaling van 1,5 procent noteerde, was de grootste daling te zien bij de kledingwinkels. Dit blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Kledingwinkels zette in april 58,5 procent minder om dan een jaar eerder. Deze daling is sterker dan in maart, waar de omzet met 41,2 procent jaar op jaar terugliep. De schoenen en lederwaren hebben weliswaar een kleinere omzetdaling gehad in april, maar de afname was nog steeds significant. Ten opzichte van april vorig jaar zetten de winkels 44,7 procent minder om.

Berichten dat online veel gekocht werd tijdens de start van de pandemie, en nogs steeds, domineren de laatste tijd. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de online omzet in april 62,4 procent hoger lag dan april 2019. De online omzet van multichannelers steeg zelfs met 75,7 procent. Bij pure players steeg de online omzet in de maand met 52,4 procent.