Detailhandel maakt zich minder zorgen over voortbestaan

De meeste sectoren maken zich minder zorgen over het voortbestaan van hun bedrijven, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen in het voortbestaan is het sterkst in de detailhandel en de onroerendgoedsector.

In de detailhandel verwacht 69 procent van de bedrijven nog minimaal twaalf maanden te blijven bestaan. Dit is gemeten in juni. Dit is een stijging van 4 procentpunten in vergelijking met mei. Een kleine tien procent verwacht maximaal twaalf maanden nog te blijven bestaan en 21 procent durft geen uitspraak te doen over hun voortbestaan.

Het minste vertrouwen in het voortbestaan is te vinden in de horeca en in de cultuur-, sport- en recreatie sector. De horeca zit op het laagste punt met 25 procent van de bedrijven die vertrouwen heeft in het voortbestaan langer dan twaalf maanden.