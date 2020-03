Detailhandel noteerde in januari omzetplus van 3,7 procent

De detailhandel heeft in januari de omzet zien stijgen met 3,7 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume lag 2,2 procent hoger dan vorig jaar. Kledingwinkels zagen een kleine stijging, maar bij winkels in schoenen en lederwaren was juist een afname aan omzet te zien.

Kledingwinkels pluste 0,7 procent op het gebied van omzet. Winkels in schoenen en lederwaren zagen de omzet in januari afnemen met 2,7 procent. Zoals de laatste tijd al vaker gemeld is, profiteren winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens, vloeren, meubels, en woninginrichting van een flinke omzetplus.

De online omzet kwam 9,9 procent hoger dan in januari 2019 uit. Pure players zagen de omzet stijgen met 10,3 procent en multi-channelers zagen hun online omzet stijgen met 9,4 procent.