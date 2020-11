Detailhandel plust 7,1 procent in oktober, modebranche blijft achter

De detailhandel heeft in oktober 7,1 procent meer omzet gedraaid dan in oktober 2019, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoewel een positief geluid klinkt vanuit de detailhandel als een geheel, heeft de modebranche in oktober niet mee kunnen genieten van deze positiviteit.

Het CBS meldt dat de kledingwinkels in geheel 2020 nog geen omzetplus hebben behaald in vergelijking met 2019. In oktober lag de omzet voor de winkels 18,9 procent lager. Bij schoenen- en lederwaren winkels lag de omzet 17 procent lager. Deze winkels hebben in 2020 in enkele maanden nog wel een kleine opleving gezien, aldus CBS.

De omzetplus in de gehele detailhandel komt voornamelijk uit de stijgingen bij food-winkels en winkels in doe-het-zelf, interieur, witgoed en elektronica, aldus het CBS. Ook online werd een flinke stijging genoteerd, daar werd namelijk 48,1 procent meer omgezet dan vorig jaar oktober.