Detailhandel zet 3,9 procent meer om in vierde kwartaal 2019

De detailhandel sloot 2019 af met een omzetstijging van 3,9 procent in het vierde kwartaal. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij kledingwinkels steeg de omzet, maar bij winkels in schoenen en lederwaren daalde de omzet juist.

Kledingwinkels zette in het vierde kwartaal 1,5 procent meer om, maar het volume lag 0,1 procent lager. Bij winkels in schoenen en lederwaren lag de omzet 1,1 procent lager en het volume juist 0,5 procent hoger. Winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens, vloeren en meubels behaalden in het vierde kwartaal en 2019 over het algemeen de hoogste omzetstijging.

De internetomzet steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 14,7 procent in vergelijking met de omzet van dezelfde periode een jaar eerder. Het is de laagste groei sinds het derde kwartaal van 2014. De internetomzet bij multichannelers lag in het het vierde kwartaal 17 procent hoger en bij pure players lag de omzet 13,2 procent hoger.