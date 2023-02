Digitalisering – de grote uitdaging van het MKB

Een pandemie, een oorlog, personeelstekorten, stijgende grondstofprijzen en kosten voor huisvesting, energie en personeel, duurzaamheid, digitalisering……. De wereld veranderd steeds sneller en dat maakt het MKB kwetsbaar voor ingrijpende technologische veranderingen. Juist nú kunnen ondernemers een grote slag slaan door in te zetten op digitalisering. Het tijd voor actie! En voor iedereen is de vraag: wat is effect op mijn bestaande business model en mijn klanten?

Het MKB steekt veel te weinig tijd, geld en energie in de online transitie terwijl snelle groeiers het bewijs leveren dat juist daar kansen liggen. Snelle groeiers investeren meer dan gemiddeld in digitalisering, ICT, marketing en sociale innovatie op een manier die je bedrijf toekomstbestendiger, succesvoller en minder kwetsbaar maakt.

Digitalisering als basis voor innovatie

Innovatie is en blijft cruciaal om goed in te spelen op deze veranderingen. Niet alle innovaties zijn gebaseerd op technologie. Retailers kunnen ook innovatief zijn door niet-technologische zaken zoals zorgen voor een onderscheidend assortiment, het geven van bijzondere service en het organiseren van events voor klanten. Toch hebben veel innovatieve retailers hun businessmodel juist op technologie gebouwd. Technologie en digitalisering vormen dus vaak de basis voor nieuwe, innovatieve concepten.

Digitalisering is van levensbelang voor retailers. Bedrijven moeten ermee aan de slag, niet omdat er toevallig nieuwe technologie is, maar vooral omdat het klantbehoeftes invult en bedrijven uiteindelijk meer oplevert. We zien dat bedrijven die nadrukkelijk inzetten op digitalisering de afgelopen drie jaar harder groeien dan bedrijven die dat niet doen.

De trend dat online retail harder groeit dan ‘fysieke’ retail is al lange tijd zichtbaar, ook voor de coronapandemie. Diverse factoren liggen aan deze trend ten grondslag, waaronder:

Veranderend consumentengedrag;

Technologische ontwikkelingen waardoor online winkelen steeds sneller, gemakkelijker, aantrekkelijker en persoonlijker is geworden in een wereld waar elke klantreis begint met een mobiele telefoon;

Opkomst van grote online spelers zoals bol.com, Zalando, Amazon, Alibaba en Coolblue die op basis van hun marktpropositie een steeds groter deel van de markt hebben veroverd;

Gebrek aan toegevoegde waarde van veel fysieke winkels en winkelgebieden waardoor veel klanten naar ‘online’ uitwijken.

Het pad richting digitalisering kent stevige uitdagingen

Een digitale strategie is noodzaak en kan zich ontwikkelen van eenvoudig naar complex. De fases gaan van 1) informeren wie je bent en wat je doet en waarom naar 2) interactie en het opbouwen van structurele communicatie met klanten naar 3) verkopen en werken aan klantenbinding naar 4) verbinden van partners binnen de waardeketen.

Digitalisering gaat niet vanzelf en legt beslag op schaarse middelen van de retailer. Het gaat daarbij niet alleen om financiële investeringen in hardware en software. De retailer moet ook kennis opbouwen: Wat zijn relevante digitale ontwikkelingen? Wat past wel en niet bij mijn business? Hoe kan ik een keuze maken uit alle aanbieders op de markt? Daarbij moet tijd en managementaandacht worden geïnvesteerd.

Het lukt veel ondernemers niet om op de juiste manier te innoveren vanuit de de volgende issues:

‘Sense of urgency' ontbrak vanwege de toen gunstige economie.

Gebrek aan financiële middelen om te investeren in nieuwe concepten.

Gebrek aan tijd om trends en innovaties te verkennen en de toegevoegde waarde voor de eigen praktijk te onderzoeken.

Gebrek aan kennis om goede besluiten te kunnen nemen.

Digitalisering is vooral lastig voor kleinere spelers

Zij beschikken immers over minder middelen, minder kennis, minder tijd en minder managementcapaciteit. Samenwerking en andere wijze van investeren bieden aanknopingspunten.

Samenwerking is voor kleinere retailers de meest voor de hand liggende optie om tot de noodzakelijke versnelling op gebied van digitalisering te komen. Door samenwerking worden de schaarse middelen van de retailers gebundeld en ontstaat er meer schaal. Er zijn meerdere samenwerkingsmogelijkheden. De retailer kan zich aansluiten bij een franchise organisatie die zorgt voor een digitaliseringsoplossing voor de aangesloten franchisenemers. Ook andere samenwerkingsverbanden zoals inkooporganisaties of brancheverenigingen kunnen door de retailers worden uitgedaagd om ook op het gebied van digitalisering de samenwerking te zoeken.

Naast samenwerking is een ander punt van belang: het op een andere wijze investeren in digitalisering. Een ‘traditionele’ manier is het kopen van een pakket en het inhuren van consultants om het pakket te implementeren in de organisatie en om de retailer te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen. Een alternatief is ‘Software-as-a-Service’ (SaaS): de retailer sluit een abonnement af bij een softwareleverancier voor een standaardpakket dat in de ‘cloud’ aanwezig is. Het abonnement kan worden uitgebreid als bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit of andere functionaliteiten nodig zijn en de leverancier regelt alle upgrades. Het SaaS model heeft diverse voordelen waaronder spreiding van uitgaven, meer flexibiliteit en minder risico’s.

