Distributiecentrum en shared service center NXT Fashion failliet

Twee onderdelen van NXT Fashion, het moederbedrijf van Steps en Miss Etam, zijn vandaag failliet verklaard. Het gaat om het distributiecentrum van het bedrijf, NXT Log B.V., en het shared services center, NXT Ssc B.V.. Dat blijkt uit documentatie van Faillissementsdossier. In het distributiecentrum het het shared service center zijn in totaal 116 mensen werkzaam. De winkelorganisatie van NXT Fashion, met 365 werknemers, valt niet onder het faillissement.

Tegenover RetailTrends zegt curator Nils Reerink dat de arbeidsovereenkomsten van de 116 medewerkers zullen worden beëindigd. Zij worden maximaal zes weken doorbetaald door het UWV. Wat de verdere gevolgen zullen zijn voor de winkels van Miss Etam en Steps zegt de curator nog niet te kunnen voorspellen. Hij hoopt daar de komende dagen meer inzicht in te krijgen. FashionUnited heeft contact gezocht met de curator voor aanvullende informatie, maar is nog in afwachting van een reactie.

De winkels van Steps en Miss Etam zijn in elk geval tot 19 januari gesloten in verband met de lockdown. De webshops van beide ketens waren al vanaf september uit de lucht. De websites zijn momenteel helemaal niet bereikbaar.

Surseance-aanvraag onderdelen NXT Fashion mondt uit in faillissement

Vorige week vroeg NXT Fashion al uitstel van betaling aan voor beide onderdelen. Martijn Rozenboom, eigenaar van NXT Fashion, beschreef de aanvraag destijds in een persbericht als een ‘rechtstreeks gevolg van onder meer de snelheid en de duur van de recent ingestelde lockdown, waardoor de omzet van de ene op de andere dag wegviel.” Doel van de aanvraag was om ‘het grootste deel van de werkgelegenheid behouden’, zo stelde hij.