DNB: Nieuwe onzekerheden na krachtig economisch herstel, groei 2022 naar beneden bijgesteld

Het bruto binnenlands product groeit dit jaar naar verwachting met 4,5 procent, maar de groei voor 2022 is naar beneden bijgesteld door de nieuwe harde lockdown, zo meldde De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in nieuwe ramingen. “Wanneer we veronderstellen dat de lockdown aan het eind van het eerste kwartaal geleidelijk wordt afgebouwd, dan komt de groei volgend jaar uit op 2,2 procent”, zegt DNB-directeur Olaf Sleijpen bij de presentatie van het rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, schrijft Trouw. Eerder werd nog 3,6 procent groei verwacht voor 2022.

De centrale bank meldt in het rapport Economische Ontwikkelingen en vooruitzichten dat de economie snel en krachtig is hersteld uit de coronarecessie van 2020. De economische groei in Nederland komt dit jaar naar verwachting op 4,5 procent uit. Dat is fors hoger dan de centrale bank in juni verwachtte. "Vanaf dit voorjaar was de samenleving weer meer open. De grotere consumptie van huishoudens die daardoor ontstond, in combinatie met de extra uitgaven die de overheid deed, maakten dat de economie zo sterk groeide in 2021," zo meldt de centrale bank in een nieuwspublicatie op de eigen website. In 2020 kromp de economie met 3,8 procent.

'Inflatie bereikt eind dit jaar een piek'; tekorten aan grondstoffen en materialen hebben prijsopdrijvend effect

Over heel 2021 verwacht de centrale bank dat de inflatie op 2,7 procent uitkomt. De inflatie liep met name in de laatste maanden snel op, vooral door de wereldwijde stijging van de energiekosten. Naar verwachting is de inflatie aan het einde van 2021 op zijn piek. Dit komt onder andere doordat vanaf januari 2022 de energierekening van gezinnen omlaag gaat door de compensatieregeling van de overheid, zo legt de bank in een nieuwsbericht uit.

DNB verwacht dat de inflatie komend jaar hoog blijft, namelijk 3 procent. "De wereldwijde tekorten aan materialen zullen namelijk niet zo snel ingelopen zijn. We verwachten dit pas eind 2023. En zolang de vraag zoveel groter is dan het aanbod, zie je dat terug in hogere prijzen, en dus inflatie," aldus DNB in het nieuwsbericht.

'Schaarste aan geschikt personeel begint steeds meer te knellen'

DNB meldt dat de arbeidsmarkt kort na de coronarecessie alweer zeer krap is geworden. De werkloosheid bereikte dit jaar een dieptepunt met een stand van 3,3 procent. Die stijgt volgend jaar naar 3,4 procent en in 2023 naar 3,5 procent, denkt de bank. "(..) De schaarste aan geschikt personeel begint steeds meer begint te knellen. Dit vraagt om een breed pakket aan maatregelen voor de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt, gericht op het stimuleren van de arbeidsparticipatie en de arbeidsmobiliteit. Het is van belang dat het nieuwe kabinet en de sociale partners het vraagstuk van arbeidsmarktkrapte snel adresseren; ook ligt hier een rol voor de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid," aldus de bank in het rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten.