Doorstart Vanilia toch afgeketst

Modemerk Vanilia zal toch geen nieuw hoofdstuk schrijven. De curatoren melden in het tweede faillissementsverslag dat er geen ‘aanknopingspunten voor verdere onderhandelingen’ waren tussen de ontvangen biedingen en de enige aandeelhouder en bestuurder.

De aandeelhouder en bestuurder is tevens de eigenaar van de merkrechten. Hij heeft het klantenbestand, de domeinnamen en software overgenomen uit het faillissement. Voor een doorstart was het belangrijk dat de merkrechtenhouder ook bij de gesprekken betrokken was.

Vanilia kondigde zelf in maart al dat het merk werd stopgezet. Dit was een kleine maand na de faillissementsuitspraak. “We moeten met pijn in ons hart afscheid nemen”, zo stond er toen. “We hebben altijd met veel liefde en passie voor je klaargestaan en willen je bedanken voor het feit dat jij deel uitmaakte van onze reis.”

Door dit statement leek op dat moment al alsof een doorstart niet meer tot de mogelijkheden behoort, echter meldden de curatoren kort daarna dat er ‘verdere mogelijkheden’ onderzocht werden. Nu wordt in het tweede faillissementsverslag bevestigd dat dit ook niet heeft geleid tot een nieuw hoofdstuk voor het Nederlandse merk.

Ook 'verdere mogelijkheden' leiden niet tot doorstart Vanilia

Vanilia heeft zelf het faillissement aangevraagd. Het modemerk maakte tijdens de coronacrisis gebruik van de mogelijkheid om uitstel te vragen voor de betaling van fiscale schulden. Nadat de resultaten na de coronacrisis achterbleven, kwam het bedrijf in financiële problemen. In 2023 werd een nieuw mamangementteam aangesteld, waarmee werd gehoopt op een ombuiging naar positieve resultaten, zo staat in het eerste faillissementsverslag. “Deze bleef uit waarna in 2023 de (indirect) aandeelhouder en bestuurder weer de leiding heeft genomen en een afgeslankt managementteam heeft aangesteld. De afgelopen jaren heeft Vanilia een hoge schuldenlast opgebouwd, waaronder een achterstand in de betaling van loonheffingen en omzetbelasting en een schuld ter zake van de NOW.”

In november 2024 deed Vanilia een poging tot een WHOA-akkoord te komen, maar in de voorbereidende fase bleek dat het aangepaste bedrijfsplan en bijbehorende prognoses onvoldoende perspectief boden om de continuïteit van Vanilia veilig te stellen. “De onderneming zou nog lange tijd verlieslatend blijven waardoor er naast de financiering van het akkoord ook financiering voor dit verlies nodig zou zijn. Daarnaast was het onzeker of, en zo ja wanneer, er een financieel gezonde situatie zou ontstaan. De voorbereiding van het WHOA-akkoord is daarop gestaakt en de faillissementen van Ferta, Vanilia C.V. en Vanilia The Shops B.V. zijn aangevraagd.”

Enkele van de oud-Vanilia winkels zijn inmiddels alweer gevuld. Zo is moderetailer Anna van Toor in het pand in Arnhem getrokken. Retailer Omoda neemt deze zomer intrek in het pand in Maastricht.