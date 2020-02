Dr Martens eigenaar neemt meerderheidsbelang in Golden Goose

Permira, de eigenaar van onder andere Dr. Martens, neemt een meerderheidsbelang in het merk Golden Goose. Dit maken de bedrijven bekend in een persbericht. Het meerderheidsbelang was tot nu toe in handen van de Carlyle Group, eigenaar van onder andere Hunkemoller.

Het Italiaanse merk Golden Goose heeft een netwerk van 100 winkels en is aanwezig in Europa, Azië en de Verenigde Staten. De afgelopen jaren is de omzet gegroeid tot een niveau van 260 miljoen euro. Hoeveel het overnemen van het meerderheidsbelang van de Carlyle Group Permira precies gaat kosten, wordt niet genoemd in het bericht.

Silvio Campera, CEO van Golden Goose: “We bedanken Carlyle voor hun steun en partnerschap tijdens het leiden van het bedrijf naar fenomenale groei. Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor het merk. De ervaring van Permira zal van waarde zijn terwijl we verder gaan met groeien en het brengen van onze producten aan een steeds groter wordend internationaal publiek.”