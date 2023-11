Dr. Martens ziet omzet eerste half jaar 2024 dalen, Amerikaanse markt blijft uitdaging

Dr. Martens plc zag zijn omzet in het eerste halfjaar van 2023 met vijf procent dalen tot 395,8 miljoen pond (485,4 miljoen euro). Bij constante valuta daalde de netto-omzet met drie procent.

De omzet daalde vooral in de Amerikaanse groothandelssector, namelijk met 17 procent (15 procent bij constante valuta) naar 199,4 miljoen pond (230,9 miljoen euro). Dr. Martens noemt het een ‘topprioriteit’ om de Amerikaanse markt weer te laten groeien, schrijft het bedrijf in het halfjaarverslag van de periode tot 30 september 2024.

De retailomzet groeide met 15 procent (of 17 procent bij constante valuta) tot 104,7 miljoen pond (121,2 miljoen euro). Deze groei ten opzichte van vorig jaar werd veroorzaakt door de opening van nieuwe winkels en de overname van veertien Japanse franchisewinkels aan het einde van boekjaar 2024. Na het openen van vijfentwintig nieuwe winkels en het sluiten van vier vestigingen, sluit het bedrijf het eerste halfjaar af met 225 eigen winkels.

De omzet uit e-commerce groeide met drie procent (vijf procent bij constante valuta) naar 91,7 miljoen dollar (106,2 miljoen euro). Vooral in de EMEA-tak was een sterk groei te zien van 19 procent bij constante valuta.

In China zag Dr. Martens de omzet dalen omdat het contract met de Chinese distributeur in juni vroegtijdig werd beëindigd. Mede als gevolg daarvan daalde de omzet in de Aziatisch- Pacifische regio met tien procent (drie procent bij constante valuta) naar 53,9 miljoen pond (62,4 miljoen euro).

CEO van het bedrijf, Kenny Wilson, blijft ondanks tegenvallende resultaten op de Amerikaanse markt optimistisch. “We worden zonder twijfel geconfronteerd met nog meer uitdagende tegenwind in de VS, maar we blijven investeren in het bedrijf, we blijven vertrouwen hebben in ons iconische merk en we blijven geloven in het groeipotentieel van het bedrijf op de lange termijn.”