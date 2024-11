Duitse Esprit-winkels blijven gedeeltelijk open tot januari

Modeconcern Esprit sluit eind januari zo’n 30 van de 56 Duitse winkels. Dat is later dan gepland en heeft te maken met nog voldoende beschikbare voorraad.

Esprit wil nog gebruikmaken van het kerstseizoen en actiedagen zoals Black Friday, aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover persbureau DPA. De beslissing is in overleg met de curator en de crediteurencommissies genomen. De overige 25 winkels sluiten eind november of zijn reeds gesloten, zoals in de oorspronkelijke planning was voorzien.

Vanwege betalingsonmacht en overmatige schuldenlast heeft Esprit in mei een insolventieprocedure aangevraagd voor zijn Europese activiteiten. Begin augustus werd bekend dat het bedrijf alle filialen in Duitsland sluit en afwikkelt. Zo’n 1300 medewerkers verliezen hierdoor hun baan.

Met een deel van de medewerkers heeft Esprit nu een overeenkomst bereikt voor een langer verblijf, aldus de woordvoerder. Het huidige Europese hoofdkantoor in Ratingen wordt eind november ontruimd. De opbrengst van de uitverkoop komt ten goede aan de crediteuren.

De Europese merk- en licentierechten van Esprit's productiecategorie schoenen zijn overgenomen door Deichmann, de grootste schoenenretailer van Duitsland. Het bedrijf, dat al sinds 2019 licentienemer van Esprit is, wil zich concentreren op de productcategorie schoenen. De merk- en licentierechten voor de Esprit-textielcollectie gaan naar Theia Group of Companies. Theia Brands is een dienstverlener gespecialiseerd in brand management.