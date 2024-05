Duitse insolventieprocedure Esprit uitgesproken

De aangevraagde insolventieprocedure van Esprit Europe GmbH en zes gelieerde bedrijven is uitgesproken, zo meldt Esprit in een persbericht. De zes gelieerde bedrijven zijn: Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit Europe Services GmbH, Esprit Design & Product Development GmbH, Esprit Wholesale GmbH, Esprit Global Image GmbH and Esprit Card Service GmbH. Lucas Flöther is aangesteld als voorlopig bewindvoerder van de bedrijven.

Het doel van de insolventieprocedure is om Esprit’s Europese activiteiten te herstructureren, die voornamelijk vanuit Duitsland worden geleid. Het proces heeft invloed op 1.500 werknemers die nu insolventiebetalingen zullen ontvangen in de maanden mei, juni en juli, zo is te lezen. De opening van de insolventieprocedure staat gepland op 1 augustus.

Esprit’s activiteiten worden tot nader order voortgezet, dus alle winkels blijven open. Verder kan er nog geen uitspraak gedaan worden over de gevolgen voor individuele winkels.