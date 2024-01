Duizenden mensen ontslagen wegens protest tegen laag minimumloon in textielindustrie Bangladesh

Kledingarbeiders in Bangladesh protesteren sinds oktober voor meer loon, met alle gevolgen van dien. FashionUnited contacteerde Schone Kleren Campagne (SKC) naar de meest recente status. Naar verluidt zijn er duizenden arbeiders ontslagen. “Het is nog niet helemaal duidelijk maar de vakbondsleiders in Bangladesh gaan ervan uit dat tot nu toe zo'n 3000 tot 4000 werknemers zijn ontslagen. Daarnaast zitten er nog 131 arbeiders vast in de gevangenis,” schrijft een woordvoerder van SKC.

Er heerst sinds oktober politieke onrust in Bangladesh. Reuters spreekt van een “autoritaire onderdrukking" in het land. De politie reageert met geweld en intimidatie op de protesten tegen het minimumloon. Bij de protesten vielen zeker vier doden, meldt Reuters. Dit weerhoudt de medewerkers niet om te protesteren.

Werknemers in de kledingindustrie in Bangladesh eisen hoger minimumloon

De arbeiders in de textielindustrie, een van de belangrijkste inkomstenbronnen, protesteren tegen een van de laagste lonen ter wereld. Van een maandloon vanaf 8.300 taka (70 euro) voor textielarbeiders, verhoogde de regering in november het maandloon naar 12.500 taka (100 euro). "Schandalig", noemde SCK het. Een leefbaar loon is volgens onderzoek van de Nederlandse organisatie minimaal 23.000 taka (195 euro) per maand. Dit is dan ook het bedrag dat de arbeiders en vakbonden - de Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, de National Garment Workers Federation en de Bangladesh Garments Workers Unity Council - eisen.

Schone Kleren Campagne (SKC) roept al enkele maanden merken die in Bangladesh produceren, zeker zestig, om de eis voor een hoger loon te steunen. Als reactie schreven merken als Asos, Primark en H&M in september dat ze hun rol erkenden in het "ondersteunen van loonontwikkelingen". Woorden die weinig betekenen, aldus de vakbonden in Bangladesh. Zij stellen dat de tientallen Westerse merken die in Bangladesh produceren er meer aan moeten doen om hun leveranciers meer te betalen.

De onrust in Bangladesh is nog niet gezakt. Er zijn nog steeds grote protesten over de heronderhandeling van minimumlonen, vooral in de textiel, de belangrijkste inkomstenbron van het land. Volgens FashionNetwork worden er in het hele land extra politieagenten en het leger ingezet uit angst voor geweld in de aanloop naar de verkiezingen die voor zondag 7 januari gepland staan.

Bangladesh is na China de grootste kledingproducent ter wereld. De kledingindustrie telt meer dan 4,4 miljoen werknemers. 70 procent daarvan is vrouw. De readymade-garment-sector van het land is goed voor meer dan 80 procent van de totale exportinkomsten en draagt meer dan 11 procent bij aan het nationale BBP.