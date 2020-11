Economisch herstel valt in 2021 positiever uit dan eerder verwacht

De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting van het ING Economisch Bureau met 2,6 procent, na een krimp van 4,3 procent in 2020. Dat meldt de ING in een outlook. Daarmee is het bbp in het vierde kwartaal van 2021 terug op 99 procent van het niveau van voor de coronacrisis. De ING noemt het voorziene herstel in 2021 niet volledig, maar wel positiever dan verwacht aan het begin van de crisis.

Economische onzekerheid blijft toch groot

Maar de economische onzekerheid blijft groot, aldus de ING. “De uitrol van testen, quarantainebeleid en vaccins is veruit de belangrijkste onzekerheid die naast de contact beperkingen het herstel tempo bepaalt.” Het herstel zal dus in het eerste kwartaal nog gematigd zijn. “In veel Europese landen zullen regeringen naar verwachting de recent ingestelde maatregelen voorzichtig afbouwen, om een eventuele derde virus golf te vermijden. Ook in Nederland blijft de economische activiteit verstoord doordat de samenleving rekening houdt met het coronavirus.”

Impact van corona op de import en export vanuit het buitenland

De ontwikkeling rondom het coronavirus en de bijbehorende maatregelen in andere landen domineren voorlopig nog de vraag naar Nederlandse goederen en diensten, waardoor de impact van de Brexit en de handelsoorlog volgens de ING wat naar de achtergrond raakt. Het eurogebied heeft naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 meer last van het virus dan de VS en de meeste Aziatische handelspartners. Maar naar verwachting zullen leveringsproblemen vanuit bijvoorbeeld de Chinese industrie kleiner zijn dan bij de eerste virusuitbraak.

Beperkte groei voor detailhandel

De detailhandel laat in 2021 naar verwachting een beperkte groei van 0,5 procent zien. Dit volgt wel op een jaar van stevige groei, 6 procent, doordat Nederlandse consumenten minder vaak op vakantie gingen en dus hun geld thuis uitgaven, vaker voor zichzelf kookten en besloten het huis op te knappen. Voornamelijk supermarkten, bouwmarkten en webwinkels profiteerden van deze ontwikkeling. De detailhandel groeit zowel in 2020 als in 2021, al neemt het groeipercentage wel sterk af.

