Een groeiende lijst kledingmerken boycot advertenties op Facebook

Londen - Een aantal outdoor-kledingmerken is gestopt met adverteren op Facebook. Die actie maakt deel uit van de campagne ‘Stop Hate for Profit’. Bedrijven als Patagonia, The North Face en Rei roepen merken op om gedurende de maand juli advertenties op het social mediaplatform te boycotten met als doel om strengere beleidsvoering te eisen tegen racistische en haatdragende content op social media.

The North Face zei afgelopen zondag in een Twitterbericht niet meer te zullen adverteren ‘totdat er een duidelijker beleid is om racistische, gewelddadige of haatdragende misinformatie van het platform te weren’. Patagonia kondigde gisteren in een social mediapost aan zich bij de boycot te zullen voegen, ‘ten minste tot het einde van juli’. Een woordvoerder van VF Corp, eigenaar van The North Face, zei tegenover de Amerikaanse televisiezender CNN dat het overweegt ook andere merken in zijn portfolio bij de boycot te doen aansluiten. VF Corp is eveneens eigenaar van Timberland en Vans.

Facebook zei toegewijd te zijn aan ‘het bevorderen van gelijkheid en raciale rechtvaardigheid’. “We ondernemen stappen om onze beleidsvoering te herzien, diversiteit en transparantie te garanderen bij besluitvorming over het toepassen van ons beleid, en om raciale rechtvaardigheid en kiezersbetrokkenheid te bevorderen,” zo meldde het platform zondag in een social mediapost.

Facebook wordt hevig bekritiseerd, onder meer door het eigen personeel, vanwege de beslissing van CEO Mark Zuckerberg om enkele controversiële social mediaposts van de Amerikaanse president Donald Trump niet te verwijderen. Een voorbeeld is een bericht geplaatst op 29 mei, ten tijde van de Black Lives Matter-demonstraties in de Verenigde Staten, waarin Trump schrijft: “When the looting starts, the shooting starts” (vertaald: “Als het plunderen begint, begint het schieten”).

Joseph Evans, hoofd technologie bij Enders Analysis, vertelde de BBC dat Facebook verdere regulering van de Amerikaanse regering probeerde te vermijden en tegelijkertijd advertentie-inkomsten wilde behouden. "Facebook kan een boycot van grote bedrijven beter doorstaan dan welke andere mediaorganisatie dan ook, aangezien zoveel van zijn inkomsten afkomstig zijn van kleinere adverteerders die waarschijnlijk niet zullen samenwerken om politieke eisen te stellen," zei hij.

Op dit moment staan veel van die kleine adverteerders echter onder druk, omdat Covid-19 hun inkomsten doet opdrogen. "Wat ik verwacht te zien,” aldus Evans, “is dat Facebook zal proberen te koorddansen: het zal de bestaande richtlijnen iets strikter interpreteren, met meer nadruk op het bestrijden van haatdragende berichten, maar zonder veel expliciete beleidswijzigingen door te voeren die tot strafregels kunnen leiden of ervoor zorgen dat Mark Zuckerberg weer voor een senaatscommissie wordt gesleept.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman