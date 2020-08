Een historisch harde klap: Nederlandse economie zakt met 8,5 procent in recessie

De Nederlandse economie is in de maanden april tot en met juni 8,5 procent gekrompen ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt nog nooit eerder zo een forse krimp te hebben gemeten.

Het wordt steeds duidelijker hoeveel impact de coronacrisis afgelopen maanden heeft gehad op onze economie. Door de intelligente lockdown die in maart werd ingevoerd, ging een groot deel van de economie op slot. Zo moesten bijvoorbeeld horecazaken, kappers en winkels verplicht hun deuren sluiten. De maatregel had grote gevolgen voor de consumptie: deze nam met ruim 10 procent af. De krimp werd ook voor de helft veroorzaakt doordat Nederlanders minder geld uitgaven, zo meldt het CBS. Consumenten gaven vooral minder geld uit aan kleding, horeca en cultuur. Investeringen en handel met het buitenland namen ook flink af.

Coronacrisis is de heftigste crisis die Nederland heeft gekend

Met deze daling is de coronacrisis de heftigste die ons land heeft gekend sinds de metingen zijn begonnen: het CBS houdt de kwartaalgroei- of krimp al sinds 1987 bij. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen spreekt van een ‘economische catastrofe van de buitencategorie’. Nederland deed het in het tweede kwartaal overigens beter dan buurlanden Duitsland en België, waar het krimpcijfer meer dan 10 procent was. In het Verenigd Koninkrijk kromp de economie zelfs met twintig procent.

Beeld: Markus Winkler via Unsplash