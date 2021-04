Een nieuw distributiemodel: Studio Subtl laat retailers op drie manieren inkomsten genereren

Studio Subtl

Voor wie Studio Subtl nog niet kent, een kleine introductie. Studio Subtl is een nieuw Nederlands mannenmodemerk. Het merk is klimaatpositief, gebruikt nergens in het proces plastic, laat de collecties produceren in Portugal en werkt alleen met productiepartners die GOTS-gecertificeerd zijn. De collectie bestaat uit minimalistische ontwerpen met een comfortabele fit en altijd met een subtiel detail. “Kwaliteit, gevoel en structuur zijn de belangrijkste pijlers. Items die elke man wel in zijn kast moet hebben,” aldus Van het Hof tijdens een telefonisch gesprek. Het merk heeft op dit moment zes modellen in de collectie en werkt niet met seizoenscollecties. Het aanbod wordt het hele jaar door aangevuld met selecte capsules. Van het Hof geeft ook aan dat Studio Subtl snel kan schakelen met de producenten als er extra items gemaakt moeten worden.

Consignatie, local pick-up en doorverwijzing: retailers kunnen op drie manier geld verdienen bij Studio Subtl

Van het Hof noemt het distributiemodel dat hij heeft opgezet een win-win voor het merk en de retailers. “We willen kijken hoe we de risico’s kunnen spreiden zodat deze niet alleen bij de retailers komen te liggen.” De coronacrisis heeft namelijk zeer pijnlijk blootgelegd welke risico’s ondernemers lopen in het huidige modesysteem. Zes maanden van te voren moeten collecties worden ingekocht en voorgefinancierd, maar retailers zijn door de coronacrisis massaal blijven zitten met voorraden en hebben daardoor geen geld om die inkopen te doen. In dit systeem worden de meeste risico’s bij de retailer gelegd.

Daarom heeft Studio Subtl drie manieren opgezet waarop het met retailers samenwerkt: consignatie, local pick-up waarbij de retailer dient als pick-up point voor een online order en doorverwijzing naar de webshop. Bij laatstgenoemde verwijst de retailer een klant met een speciale code naar de website van het merk wanneer een gewenst item niet in de winkel beschikbaar is. Bij local pick-up en doorverwijzing krijgt de retailer een percentage van de retailprijs van het item dat wordt verkocht. Van het Hof geeft aan dat voor elke optie, het percentage en/of marge dat de retailer ontvangt verschilt. Daarnaast is voor alle opties geen voorfinanciering nodig.

De voorraden die bij de retailers hangen zijn door middel van een POS-systeem gekoppeld aan de webshop van Studio Subtl. “De webshop kan uit die voorraad putten, maar de fysieke winkel ook,” zo vertelt de ondernemer. “Als een bestelling is gedaan en de klant wil deze meteen ophalen, dan kiest hij de winkel uit die bij hem op de hoek zit en stapt op zijn fiets. De winkel krijgt op dat moment een bericht dat er een online bestelling is geplaatst die bij hen wordt opgehaald. Vervolgens wordt de voorraad realtime geupdate.” Naast de voordelen voor de consument, heeft de optie voor local pick-up ook zo zijn interessante kanten voor de retailer uiteraard. Voor winkeliers is de optie voor local pick-up van bestellingen een mogelijkheid om meer traffic naar de zaak te genereren en mogelijk een nieuwe doelgroep aan te boren.

Dat de webshop onder andere put uit de voorraad die bij winkeliers hangt, ziet Van het Hof als een duurzamere optie. Zo hoeft de voorraad niet steeds heen en weer tussen winkels, opslag en de consument. Zoals eerder al gezegd: de ondernemer heeft elk aspect van zijn bedrijf op het gebied van duurzaamheid onder de loep genomen.

Studio Subtl: Duurzaam in elke vezel

Bij retailers in het pilotproject valt de strategie van Studio Subtl in de smaak. Miriam Janssen van Het & Heads in Schijndel is zeer blij met de samenwerking en spreekt van flinke positiviteit in deze gekke tijd. “De samenwerking is voor ons risicoloos, maar daarnaast zijn de ontwerpen van Studio Subtl groen en ook nog eens heel mooi.” De dag dat we haar telefonisch spreken heeft ze ‘s ochtends net de eerste items in de winkel verkocht en is daaruit ook een local pick-up voortgevloeid. “De klant heeft een vriend over het merk vertelt en die heeft een bestelling geplaatst en gekozen voor een pick-up bij ons. De klant komt het morgen bij ons halen.” Janssen vertelt daarnaast dat ze hoopt dat merken het voorbeeld van Studio Subtl zullen volgen. “Ik probeer zoveel mogelijk merken te vertellen dat het zo ook kan.” Ze denkt er zelfs over de Nederlandse merken waar ze merk werkt te introduceren aan Studio Subtl zodat ze van elkaar kunnen leren. “Niet iedereen hoeft het wiel uit te vinden.” Janssen is zelfs zo enthousiast over de aanpak van Van het Hof dat ze de samenwerking een hoogtepunt van de afgelopen tijd noemt.

Martijn Mutsaers van Stuen Store in Tilburg neemt ook deel aan het pilotproject. Hij vertelt dat sinds de oprichting van de winkel het bedrijf op zoek is naar manieren om de risico’s meer bij de merken te leggen in plaats van bij de retailer. “We willen de voorraad zo klein mogelijk houden.” Mutsaers geeft aan dat hij normaal gesproken geen fan is van consignatie, maar toen hij het verhaal van Van het Hof hoorde was hij al snel over. Ook vindt hij het fijn dat hij een local pick-up point is. “Dit brengt ons weer in contact met andere mogelijke klanten.” De ondernemer geeft aan dat samenwerking met merken altijd hoog in het vaandel staat bij Stuen Store, maar dat de retail te weinig samenwerking kent. “We hebben vooraf alles goed besproken met Jorn. Daarnaast hoop ik echt dat Jorn iets los kan maken in de markt.”

Studio Subtl is op dit moment nog in gesprek met meerdere retailers en heeft ook enkele anderen op het oog. Van het Hof geeft aan dat Studio Subtl in het merkenportfolio van een winkel moet passen en dat de ondernemers allebei een duurzame visie moeten hebben. Op dit moment ziet Van het Hof zijn merk graag bij onafhankelijke retailers, zo geeft hij aan. Als het sentiment wat leeft bij Het & Heads en Stuen Store wordt overgenomen door de rest van de modebranche, kan Studio Subtl echt een verandering teweegbrengen. “Het doel is samen sterker uit deze crisis te komen en een nieuwe standaard te zetten voor de toekomst voor de retail. Ook na corona.”