Eerste dag goed voor ruim 7000 aanvragen NOW 3.0

Vanaf maandag 16 november kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de NOW 3.0. Het UWV meldt in een persbericht dat al flink wat aanvragen zijn binnengekomen. Om vier uur ‘s middags stond de teller al op 7000 aanvragen. Dit aantal ligt een stuk hoger dan de aanvragen op de eerste dag van de NOW 2.0 in juli.

“De gedeeltelijke lockdown en de recente aanscherpingen komen in bepaalde sectoren hard aan,” aldus UWV-bestuurder Janet Helder, in het persbericht. “Bovendien is de periode waarin een aanvraag kan worden gedaan dit keer relatief kort. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden.” Werkgevers kunnen nog tot en met 13 december een aanvraag indienen. Hoewel de drukte groter was dan tijdens het tweede noodpakket, is het geen vergelijk met de eerste dag van aanvragen voor eerste periode. Toen kreeg het UWV 35.000 aanvragen.

“In de voorgaande aanvraagperiodes is het ons gelukt om de meeste werkgevers al binnen een week hun eerste voorschot te betalen. Daar zetten we nu ook weer op in,” aldus Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, in het persbericht. “Zo kunnen werkgevers salarissen doorbetalen en blijven banen van werknemers behouden. En daar is het om te doen. Als UWV zijn we trots dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren.”