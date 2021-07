Eerste stap PFAS-verbod in de EU een feit

Nederland heeft samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden een eerste stap gezet om PFAS-stoffen uit de Europese Unie te bannen, zo schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een nieuwsbericht. De vijf landen hebben vandaag het PFAS-verbod aangemeld bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA) en daarmee is het proces van het verbod officieel van start gegaan.

Staatssecretaris Van Veldhoven, over het PFAS-verbod: “Ik vind het belangrijk dat we ons milieu en onze gezondheid beschermen tegen PFAS. De beste en meest effectieve manier daarvoor is het probleem aan de voorkant aanpakken en PFAS gebruik en uitstoot aan banden leggen. Dat kan alleen met een Europees verbod, met vandaag als officiële start om tot een verbod te komen. Een compliment aan het RIVM en alle andere betrokkenen die hier hard aan werken.”

Het is nog onbekend hoe het verbod eruit gaat zien en voor welke producten dit gaat gelden. De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van PFAS en wordt het restrictievoorstel onderbouwd, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het bericht.