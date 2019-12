Emily Company: passen terwijl bezorger wacht

Emily Company tilt dienstverlening tot een hoger niveau. De Amsterdamse pakketbezorger bezorgt op afspraak en de bezorger wacht terwijl de klant de items past die hij besteld heeft. Een uitkomst voor zowel drukke klanten als pakketbezorgers, zo schrijft de Volkskrant.

De klant geeft per sms aan waar het pakket moet worden bezorgd. Vóór zes uur ’s avonds wordt het meestal op kantoor geleverd, en anders thuis. Veranderingen kunnen gemakkelijk worden doorgegeven. Een bezorger, strak in pak, komt aan de deur en wacht terwijl de klant past.

Emily Company is het geesteskind van Adrian Sarbulescu, die als bezorger voor DHL in 2014 de kans zag voor een persoonlijke bezorgdienst. Sarbulescu bezorgt in Amsterdam en omgeving schoenen voor de grootste klant van het bedrijf, schoenenwinkel Sneaker District. In een interview met de Volkskrant vertelt Sneaker District-oprichter Marc van Dodewaard enthousiast over de bezorgdienst. “Zo’n 90 procent van de positieve recensies die we krijgen gaat over Emily Company.”

Sneaker District absorbeert de extra kosten voor de leveringen omdat het zulke goede reacties oplevert, maar dit zou alleen mogelijk zijn voor bedrijven in een hoger segment die zich deze investering kunnen veroorloven, stelt Walther Ploos van Amstel, lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam in een interview met de Volkskrant. “De consument wil hier niet extra voor betalen. Ja, misschien 1 of 2 euro, maar dat dekt de kosten van zo'n bezorging niet,” zegt hij. Goede marketing is het wel.