Esprit Holdings Limited weer in het rood in boekjaar 2022

Esprit Holdings Limited is in het boekjaar 2022 weer in de rode cijfers gegleden. Het bedrijf gaf eerder in maart al een winstwaarschuwing af. Uiteindelijk komt het verlies neer op 664 miljoen Hong Kong dollar (77,7 miljoen euro), zo blijkt uit de financiële update.

Niet alleen het nettoresultaat liep terug in het boekjaar, ook de omzet liep terug. De omzet kwam neer op 7,06 miljard Hong Kong dollar, zo’n 1,3 miljard Hong Kong dollar minder dan een jaar eerder. Omgerekend komt de omzet neer op 826,2 miljoen euro in het boekjaar 2022. Het betekent een daling van 15 procent jaar op jaar. De redenen voor deze daling zoekt het bedrijf in de hogere inflatie, de hogere energieprijzen en het conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Esprit weer in het rood in boekjaar 2022

Esprit Holdings Limited noemt het boek jaar ‘een erg moeilijk jaar voor de groep’. “Het resultaat werd sterk beïnvloed door het ongunstige economische klimaat, specifiek in Duitsland en de rest van Europa.” Ook noemt de groep de tijdelijke effecten van de herstructureringskosten. “De herstructurering moet een zonnigere toekomst voor het bedrijf verzekeren,” aldus het jaarverslag.

Een verwachting voor het huidige boekjaar, boekjaar 2023, spreekt Esprit Holdings Limited niet uit in het verslag. Wel geeft het bedrijf aan gefocust te blijven op de herstructurering van de operationele activiteiten en de bedrijfsprocessen. Begin 2023 gaf het bedrijf nog aan dat het meerdere sublijnen van het merk Esprit zoals de collecties Collection, Casual en White Label ging consolideren tot één Esprit-lijn. “Voordelen van het consolideren zijn een betere klantervaring met een meer gefocust productassortiment en branding, lagere operationele kosten, en minder complexiteit door het hebben van drie lijnen binnen één merk.”