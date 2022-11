Essentiel Antwerp rolt tweedehandswebsite Re-ssentiel uit naar Nederland

Belgisch modemerk Essentiel Antwerp rolt het online tweedehandsplatform Re-essentiel verder uit. Het platform lanceert nu namelijk ook in Nederland, zo blijkt uit een persbericht. In België ging de website voor tweedehands items van Essentiel Antwerp al in september live.

Op het platform kunnen klanten van het Belgische merk hun eigen items verkopen aan geïnteresseerden. Alle items die verkocht worden, worden gecontroleerd of ze in perfecte staat zijn. Met het tweedehandsplatform wil Essentiel Antwerp de levenscyclus en -duur van de items uit de collectie verlengen.

“"Ik put altijd inspiratie uit vintage en tweedehands, mijn kledingkast ligt vol pre-loved items. Onze kledingstukken worden ontworpen om lang mee te gaan. Ik ben dan ook ontzettend blij dat items van Essentiel Antwerp de kans krijgen op een tweede leven en dat we deze service kunnen bieden aan onze klanten. Zo wordt ontwerpen twee keer zo leuk,” aldus merkoprichter en creatief directeur Inge Onsea.