EssilorLuxottica behaalt omzetgroei van 14,3 procent in Q1-2021

Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica heeft in het eerste kwartaal 2021 een omzetgroei van 14,3 procent behaald. De omzet lag tevens licht boven het niveau van 2019 in de eerste periode, zo staat in het financieel rapport.

EssilorLuxottica behaalde in totaal een omzet van 4 miljard euro in het eerste kwartaal van 2021. Dat is een omzetgroei van 14,3 procent, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, en een omzetgroei van 1,9 procent vergeleken met 2019, zo is te lezen. Dit wordt vermeld omdat er in het eerste kwartaal nog 2019 nog geen sprake van Covid-19 was.

Franscesco Milleri, CEO EssilorLuxottica, en Paul du Saillant, plaatsvervangende CEO, in het financieel rapport: “EssilorLuxottica kende een sterke start van het jaar. Terwijl de pandemie bleef voortduren, vochten we harder en leverden we een aanzienlijke omzetgroei die het pre-pandemische niveau overtrof en voldeed aan de structurele behoefte.”

Het succes in het eerste kwartaal 2021 heeft het bedrijf te danken aan het herstel in de Verenigde Staten en China. Noord-Amerika liet een herstel in alle kanalen van het bedrijf zien met een omzetgroei van 6,4 procent). Azië, Oceanië en Afrika droegen ook bij aan de omzetgroei. De continenten behaalden een groei van 2 procent. Europa bleef achter als gevolg van nieuwe beperkingen omtrent de voortdurende coronapandemie. Daar daalde de omzet met 7,3 procent.

“We hebben vertrouwen in 2021 en zijn klaar om beter te presteren dan de oogzorg- en brillenindustrie, danzij voordurende innovatie van producten en processen”, aldus Milleri en Du Saillant in het financieel rapport.

Het bedrijf streeft naar een omzet en bedrijfswinstmarge vergelijkbaar met het boekjaar 2019.