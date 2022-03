EssilorLuxottica weer boven pre-corona niveau in boekjaar 2021

Brillengroep EssilorLuxottica heeft in het boekjaar 2021 weer resultaten boven pre-corona niveau behaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Inclusief de nieuwe dochteronderneming Grandvision zette de groep over het hele jaar 21,5 miljard euro om - 2,5 procent meer dan in 2019. Wanneer gekeken wordt naar de resultaten bij gelijke wisselkoersen komt de omzetgroei neer op zeven procent.

Het bedrijfsresultaat bedroeg iets minder dan 3,5 miljard euro. Hiervan was iets minder dan een half miljard euro te danken aan Grandvision. In 2019, vóór de Corona-pandemie en de overname van Grandvision, bedroeg het bedrijfsresultaat 2,8 miljard euro. Het bedrijf presteerde vooral sterk in het laatste kwartaal van 2021, waarbij merken als Ray-Ban, Burberry en Ralph Lauren beter presteerden dan de verwachtingen voor de aangepaste operationele marge, die pas in het najaar waren verhoogd.

Verwacht wordt dat dit percentage de komende jaren verder zal stijgen - van ongeveer 16 procent de laatste tijd tot 19 à 20 procent in 2026, met een verkoopstijging in de orde van grootte van ééncijferige percentages per jaar.