Euratex: Europese textiel- en kledingindustrie herstelt zich, maar nieuwe uitdagingen in het verschiet

De European Apparel and Textile Federation (Euratex) heeft de meest recente economische gegevens geanalyseerd en bevestigt dat de textiel- en kledingindustrie zich verder heeft hersteld van de coronapandemie: Terwijl de textielactiviteit het niveau van voor de pandemie uit het vierde kwartaal van 2019 nu met 3,6 procent heeft overtroffen, blijft de kledingsector nog steeds 11,5 procent onder dat niveau, maar blijft zich verbeteren. Dit herstel kan echter worden verstoord door de huidige problemen met de toeleveringsketen en de energievoorziening, constateert de organisatie.

Beeld: Euratex

"Dit broze herstel wordt gehinderd door hogere transportkosten en een prijsstijging van grondstoffen en energie. De kosten van energie, met name gas, zijn sinds het begin van dit jaar meer dan verdrievoudigd. Sinds de aankondiging van het "Fit for 55"-pakket van de EU zijn de CO2-prijzen tot boven de 60 euro gestegen.”

“Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor het concurrentievermogen van de industrie, vooral in een internationale context. Het toekomstige herstel wordt ook bedreigd door een aantal factoren die de productie beperken, zoals een tekort aan arbeidskrachten en materiaal, waardoor de textiel- en kledingindustrie extra onder druk komen te staan", waarschuwt Euratex.

Op kwartaalbasis vertoonde de EU-omzet in de hele sector tekenen van verbetering. De textielomzet steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 3,3 procent, na in het eerste kwartaal van 2021 licht te zijn gekrompen. Ook de bedrijvigheid in de kledingsector nam in het eerste kwartaal van 2021 met 7 procent toe, na een stijging van 1 procent in het voorgaande kwartaal.

"Onze bedrijven hebben tijdens de pandemie blijk gegeven van grote veerkracht, en hun laatste exportprestaties zijn een bemoedigend teken van herstel. Dit herstel kan echter worden verstoord door de huidige problemen met de toeleveringsketen en de energievoorziening.”

Beeld: Euratex

”Eens te meer blijkt uit recente ontwikkelingen dat deze overgang naar een duurzamere productie alleen kan werken als zij in een internationale context wordt georganiseerd, waarbij koolstofuitstoot wordt vermeden en er een effectief gelijk speelveld is. Hiermee moet rekening worden gehouden in de komende EU-strategie voor textiel", aldus Dirk Vantyghem, directeur-generaal van Euratex, in een persbericht.

De organisatie stelde ook vast dat de handelsbalans voor textiel en kleding van de EU-27 in het tweede kwartaal van 2021 is verbeterd, voornamelijk als gevolg van een toename van de uitvoer naar derde markten en een daling van de invoer van textiel.

"De extra-EU-export van textiel en kleding is met 49 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De extra-EU-invoer van textiel en kleding is met 26 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar, als gevolg van een daling van de invoer uit enkele belangrijke leverancierslanden.

De EU-invoer uit China en het Verenigd Koninkrijk stortte in als gevolg van een combinatie van Brexit en een zwakkere vraag in Europa", vat Euratex samen.

Image: Euratex

De banengroei in de textielindustrie stabiliseerde zich langzaam op kwartaalbasis (-0,2 procent), terwijl de werkgelegenheid in de kledingsector in het eerste deel van het jaar nog steeds te lijden had onder de lagere productieactiviteit (-1,2 procent). In vergelijking met het niveau van voor de pandemie in het vierde kwartaal van 2019 was de werkgelegenheid in de EU in het tweede kwartaal van dit jaar 4,4 procent lager in de textielindustrie en 11,8 procent lager in de kledingindustrie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.