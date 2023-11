Euromonitor: Dit zijn de zes consumententrends voor 2024

De winkelstraten worden langzaam kerstproof gemaakt door de sierlijke verlichtingen en de feestelijke etalages van winkels. Dat betekent dat het einde van 2023 nadert en er weer een nieuw jaar voor de deur staat. Tijd om vooruit te blikken dus. Dit zijn de grootste consumententrends in 2024, volgens marktonderzoeksbureau Euromonitor International.

Chatbots en digitale assistenten voorzien van AI

Het zal u vast niet verbazen dat AI (kunstmatige intelligentie) in het rijtje van consumententrends staat. ChatGPT bereikte na de lancering 100 miljoen gebruikers binnen twee maanden tijd en werd daarmee een van de snelst groeiende applicaties in de geschiedenis. ChatGPT heeft volgens Euromonitor een toegankelijk karakter, waardoor consumenten met weinig technische kennis er snel mee uit de voeten kunnen.

Niet alleen consumenten experimenteren met de technologie, ook bedrijven gaan ermee aan de slag. Zo experimenteren zij bijvoorbeeld met het implementeren van AI in chatbots en spraakassistenten. Dit wordt ook wel de ‘Ask AI-trend’ genoemd en kan volgens Euromonitor concurrentievoordeel opleveren, mits de tools effectief worden gebruikt. Zo kan het go-to-market-strategieën, contentcreatie en -ideeën versnellen, en gebruikersgegevens samenvoegen om de ontwikkeling van nieuwe producten te sturen. Daarnaast kan het gebruikerservaringen opbouwen door bijvoorbeeld virtuele assistenten te realiseren die antwoord geven op individuele vragen van shoppers.

Of consumenten hierop zitten te wachten, blijkt wel degelijk het geval. Ruim veertig procent van de consumenten zou het prettig vinden gepersonaliseerde aanbevelingen te krijgen via een stemassistent, zo blijkt uit het rapport. Minder dan een vijfde denkt hetzelfde over het gebruik van bots om complexe klantenservicevragen te beantwoorden. Duurzaam sneakermerk Wear experimenteert bijvoorbeeld al met een digitale assistent. De sneaker cleaning chatbot geeft gepersonaliseerde adviezen op basis van foto’s voor het onderhouden en reinigen van sneakers.

Wear lanceert een sneaker cleaning chatbot. Credits: Wear

Op zoek naar geluk

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren zijn bij de consumenten niet in de koude kleren gaan zitten. De coronacrisis werd al snel ingeruild voor economische onzekerheden, politieke onrust, klimaatrampen en oorlogen. De consument heeft er genoeg van en gaat op zoek naar geluk. En geluk zit in de kleine dingen, niet waar?

Volgens Euromonitor kan een kleine (onverwachte) verrassing of kleine daden al aan deze consumentenvraag voldoen. Daarnaast gaan consumenten op zoek naar producten die voldoening opwekken. De dopamine dressing modetrend is hier een voorbeeld van.

Wat moet u, als bedrijf, met deze trend? Leg uw communicatie naar de consument onder de loep. Geef bijvoorbeeld een luchtige draai aan e-mails ter bevestiging van bestellingen. Daarnaast zal emotionele marketing in deze trend een grote rol spelen. “Merken moeten zich richten op het koppelen van hun producten aan dit culturele verlangen naar optimisme”, schrijft Euromonitor. Dit zorgt ervoor dat klanten het positieve gevoel gaan associëren met uw merk. Interactieve merkervaringen spelen bovendien een rol in het verlangen naar escapisme. Mocht u evenementen organiseren, zorg er dan voor dat u technologie, brand storytelling en entertainment combineert. “Dit zal uw publiek zowel boeien als amuseren.”

Klaar met greenwashing

In een wereld waar de klimaatcrisis een steeds groter podium krijgt, proberen consumenten hier iets aan te doen. Maar, dat is nog niet zo makkelijk. Ze bevinden zich in een labyrint aan duurzame opties, waar vaak nog een addertje onder het gras zit. Is het allemaal wel zo duurzaam als het lijkt? Iets wat vaststaat, is dat consumenten klaar zijn met greenwashing.

Consumenten waarbij de groene vermoeidheid toeslaat, accepteert geen loze beloften of nepverhalen meer van merken en bedrijven. Milieuoverwegingen blijven vooralsnog bovenaan de agenda staan en duurzame keuzes zullen gemaakt blijven worden. Maar, er is ook een groep die zich ontmoedigd voelt en minder zijn best zal doen.

U kunt het vast wel raden, maar volledige transparantie is in deze consumententrend essentieel, aldus het rapport. Deel concreet bewijs van verantwoorde bedrijfspraktijken en valideer vooruitgang, is hier de boodschap. “Toon tegelijkertijd de duurzame impact aan met specifieke gegevens. Als je product bijvoorbeeld is gemaakt van recyclebare materialen, zet dan op de verpakking hoeveel afval er is bespaard tijdens de productie.” Consumenten weten zo gelijk hoe hun aankoopbeslissing of gedrag een verschil maakt. Naast transparantie is ook de betaalbaarheid een knelpunt. Consumenten vinden duurzame producten vaak te duur. Euromonitor vindt dan ook dat de prijzen van duurzame producten aantrekkelijker moeten worden gemaakt.

Beeld ter illustratie van greenwashing Credits: AI generated images created by FashionUnited.

Politieke uitingen? Liever niet, blijf authentiek aan de merkethos

Consumenten waarderen merken die overeenkomen met hun waarden. Aankopen weerspiegelen immers de doelen waar ze om geven of hoe ze eruit willen zien. Een maatschappelijke verantwoording, politieke betrokkenheid of duurzaamheidsinitiatieven kunnen dan ook een positieve invloed hebben op consumenten en uitgaven motiveren. Maar, nu er in heel wat landen politieke onrust heerst, is dat niet altijd het geval.

Merken die ervoor kiezen zich uit te laten over politieke bedenkingen, snijden zichzelf soms in de vingers. Zo mijden consumenten soms merken die een partijdige agenda promoten. Bedrijven die marketingcampagnes rond controversiële onderwerpen pushen worden bovendien soms uitgescholden of vermeden. Dit kan de merkreputatie aantasten.

Maar, bedrijven die het goed aanpakken, kunnen ook hun klantloyaliteit versterken. Hoe pakt u dat dan aan? Steun kwesties die belangrijk zijn voor uw klant én die passen bij de merkidentiteit. Duik in het hoofd van uw doelgroep door focusgroepen te benaderen en de standpunten van uw doelgroep te peilen. Naast focusgroepen geven social listening tools ook inzicht in standpunten van uw doelgroep. Naast het uiten van politieke standpunten op een genuanceerde manier, is het belangrijk dat de authenticiteit van het merk wordt behouden.

Deze consumententrend brengt hier en daar dus moeilijkheden met zich mee. Euromonitor stelt dan ook dan u niet iedereen tevreden kan stellen. “Merken die hun stem willen laten horen, moeten zowel de potentiële risico’s als de beloningen accepteren die gepaard gaan met het aanpakken van een controversieel onderwerp.”

Waardehackers

Nog zo’n onderwerp waar we niet omheen kunnen: inflatie. De stijgende kosten zorgen ervoor dat consumenten hun bestedingen anders invullen. Ze kiezen voor goedkopere opties. Het besparende gedrag is iets dat de consument blijft vertonen, zelfs nu de inflatie afneemt, ziet Euromonitor. Sterker nog, ze lijken op zoek te gaan naar manieren om verder te besparen en ontpoppen zich tot ‘waardehackers’.

Als bedrijf of merk kunt u daarop inspelen door bijvoorbeeld bundel- en bespaaraanbiedingen aan te bieden. U stelt de shopper in staat meerdere producten met korting te kopen. Daarnaast werken abonneer- en spaarplannen op dezelfde manier, aldus Euromonitor. Naast inspelen op de prijs van een product, kunt u de consument ook tegemoetkomen met loyaliteitsprogramma’s.

Het is bovendien belangrijk dat consumenten uw waardepositie begrijpt. U raadt het al: communication is key. “Promoot de juiste informatie die hun beslissingen zal beïnvloeden. Als kopers je waardepositie niet begrijpen, zullen ze overstappen naar een concurrent of op zoek gaan naar alternatieven”, aldus Euromonitor. Het delen van tips en tricks om geld te besparen, wordt ook gewaardeerd door consumenten.

Beeld ter illustratie. Credits: Pexels

Mentale en geestelijke gezondheid

Consumenten willen er goed uitzien en zich goed voelen. Dat is al jaren zo, maar de trend in hoé ze dat doen verschuift. Waar consumenten eerder kozen voor een quick fix, kiezen ze nu om de tijd ervoor te nemen.

Consumenten gaven de voorkeur aan gemakkelijke, effectieve oplossingen die hun levensstijl aanpassen en weinig tijd en moeite kosten én die geen grote verplichtingen met zich meebrengen. Nu zeggen ze de quick fix vaarwel en kiezen ze voor een realistische benadering. De consument verwacht geen radicale veranderingen meer, maar ze willen wel zichtbare verbetering, zo staat in het rapport.

In het winkelgedrag vertaalt zich dat in het feit dat shoppers kiezen voor gebruiksvriendelijke of beter werkbare oplossingen. Hierbij is bewezen doeltreffendheid een belangrijk onderdeel. U moet ervoor zorgen dat u kunt aantonen dat uw product werkt door bijvoorbeeld voor-en-na-foto’s. Daarnaast zijn gegevens ook essentieel. Zo helpen real-monitoring en slimme tools om de vooruitgang bij te houden.