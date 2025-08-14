Europees luxe: Nieuw rapport onthult de uitdagingen en groeiperspectieven

Europese topmerken en luxemerken vertegenwoordigen vijf procent van het Europese bbp, oftewel 986 miljard euro. Dit cijfer, afkomstig uit een nieuw rapport van de European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), in samenwerking met het Comité Colbert en Bain & Company, is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2018. Hoewel deze ontwikkeling duidt op een groeidynamiek, blijkt de toekomst van de sector toch kwetsbaarder dan ooit gezien de aangekondigde tariefmaatregelen van de regering-Trump en de geopolitieke spanningen.

De afwezigheid van een eenduidig en duidelijk toekomstscenario

In 2024 is de waarde van de top- en luxesector met één procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en bedraagt nu 1.417 miljard euro. Deze cijfers weerspiegelen de gevoeligheid van de sector voor recente economische schommelingen.

"In een basisscenario waarin de huidige turbulentie geleidelijk afneemt, zou de luxesector tegen 2030 een marktomvang moeten bereiken tussen 2.000 en 2.500 miljard euro", aldus de ECCIA-studie. Maar de experts stellen: "De macro-economische onzekerheid na de recente tariefaankondigingen maakt het moeilijk om een eenduidig en duidelijk toekomstscenario te schetsen."

Wat de markt voor persoonlijke luxeproducten betreft, waar mode deel van uitmaakt, deze vertegenwoordigt vandaag ongeveer een kwart van de gehele luxesector en heeft de afgelopen vijf jaar een robuuste groei doorgemaakt, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van vijf procent van 2019 tot 2024 (schatting). Maar in 2024 zal de markt naar verwachting de eerste vertraging sinds de Grote Recessie (2008-2009) meemaken, exclusief de impact van Covid-19, met een verwachte krimp van twee procent tegen de huidige wisselkoersen ten opzichte van het voorgaande jaar.

In deze context luidt de ECCIA de noodklok: "De vergeldingsmaatregelen, waaronder douanerechten en non-tarifaire belemmeringen, bedreigen het vermogen van de industrie om concurrerende toegang tot deze essentiële exportmarkten te behouden", betreurt de organisatie in een persbericht. Ze voegt eraan toe dat de opkomst van een protectionistisch discours de spanningen zou kunnen vergroten voor een sector die grotendeels afhankelijk is van open markten. En tot slot: "Bovendien kan onze productie niet worden verplaatst, omdat ons bedrijfsmodel en onze aantrekkelijkheid gebaseerd zijn op het culturele erfgoed en de Europese expertise."

De belangrijkste pijlers van luxe

Om een positieve dynamiek te behouden, moeten spelers in de luxe- en topsector de volgende belangrijke pijlers in gedachten houden: uitstraling, vakmanschap en technische uitmuntendheid, creativiteit en innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, klantervaring, selectie van hun distributienetwerk en hun aantrekkingskracht op wereldniveau. Focus op zes daarvan.

Uitstraling

Uitstraling is een essentiële waardehefboom in de luxesector, omdat het de geschiedenis, creativiteit, emotie en exclusiviteit van een merk omvat om een sterke emotionele band met de consument te creëren. In het tijdperk van digitalisering en AI, waar de codes van luxe steeds meer worden geïmiteerd, moeten merken de authenticiteit van hun creativiteit behouden door innovatie en erfgoed te combineren. De uitstraling van morgen zal zich niet langer beperken tot het zeldzame object en het materiaal, maar zal tot uiting komen in sterke emotionele ervaringen, een consistente storytelling en een oprechte betrokkenheid bij hedendaagse vraagstukken zoals inclusie, identiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uitstraling wordt zo een marker van betekenis én onderscheiding.

Vakmanschap en technische uitmuntendheid

De toekomst van Europese luxe is afhankelijk van het vermogen van merken om hun ambachtelijke uitmuntendheid te behouden en over te dragen in het licht van twee grote uitdagingen: de toenemende lokale concurrentie in opkomende markten en het tekort aan gekwalificeerde ambachtslieden in Europa. Om hierop in te spelen, investeren merken in opleidingen, academies en initiatieven ter promotie van ambachten om de volgende generatie te waarborgen en de aantrekkelijkheid van deze beroepen te vergroten. Door deze knowhow te verankeren in de toekomst, beveiligen ze hun waardeketens en bevestigen ze hun uniekheid in een steeds competitievere wereldmarkt.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

De toekomst van Europese luxe is gebaseerd op een steeds diepere integratie van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kern van bedrijfsmodellen. Geworteld in vakmanschap en respect voor de natuur, moeten luxemerken blijven innoveren om hun hulpbronnen te beschermen, terwijl ze tegelijkertijd de transparantie, traceerbaarheid en ethiek in hun hele waardeketen versterken. In een context van toenemende regelgeving zal het essentieel zijn dat ze hun sectorspecifieke kenmerken kunnen laten horen om ambitieuze, consistente en voor de consument begrijpelijke duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen.

Klantervaring

De toekomst van luxe ligt in het verdiepen van de relatie tussen merken en klanten, ver voorbij de aankoop. Om relevant te blijven, moeten merken meeslepende, culturele en emotionele ervaringen bieden die volledig aansluiten bij de levensstijl en waarden van hun klanten. Door deze authentieke banden te cultiveren via exclusieve evenementen en gepersonaliseerde interacties, versterken ze hun plaats in de persoonlijke wereld van elke consument en transformeren ze loyaliteit in duurzame gehechtheid.

Een selectieve distributie

De toekomst van luxe is gebaseerd op een steeds selectievere, gecontroleerde en omnichannel distributie om exclusiviteit te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van een veeleisende wereldwijde clientèle. Merken zullen fysieke en digitale kanalen nauw moeten blijven integreren om gepersonaliseerde, consistente en emotioneel boeiende ervaringen te bieden. Deze strategie zal niet alleen de loyaliteit en de waargenomen waarde versterken, maar ook de integriteit van de producten beschermen tegen de toenemende risico's van de grijze markt, terwijl een directe en gecontroleerde relatie met elke klant wordt gegarandeerd.

De erkenning en aantrekkingskracht op wereldniveau

Om toonaangevend te blijven, moeten merken hun investeringen in wereldwijde marketing intensiveren, zich aanpassen aan de specifieke verwachtingen van belangrijke markten zoals Azië, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten, en tegelijkertijd hun Europese identiteit behouden die gebaseerd is op uitmuntendheid, creativiteit en knowhow. Deze strategie zal hun aantrekkelijkheid vergroten voor een steeds diverser en veeleisender internationaal publiek.