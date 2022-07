Europees Parlement is akkoord over strengere regels voor internetbedrijven

Grote internetbedrijven als Google, Apple en Meta moeten zich binnenkort aan strengere Europese regels gaan houden. Zo mogen bedrijven hun eigen producten en diensten niet meer bovenaan de resultaten van hun zoekmachine plaatsen, en mogen ze appontwikkelaars ook niet meer verplichten om hun betaalsysteem te gebruiken.

Die regels, en nog enkele andere, zijn onderdeel van de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA) die vandaag in het Europees Parlement werden goedgekeurd, zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid. De regelsets gaan respectievelijk in 2023 en 2024 in.

De DSA heeft betrekking op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van online zoekmachines, marktplaatsen, hostingbedrijven en andere platforms. Zij moeten bijvoorbeeld meer informatie in gaan winnen over de verkopers waarmee ze samenwerken, gebruikers beschermen tegen bijvoorbeeld desinformatie en nepnieuws, en hen beter uitleggen hoe ze informatie of accounts kunnen verwijderen.

De DMA zorgt voor meer markttoezicht en scherpere concurrentieregels voor grote online platforms met een ‘poortwachtersfunctie’: ze bieden diensten aan waar consumenten bijna niet omheen kunnen. Mede daarom moeten deze platforms zich nu aan bepaalde plichten houden.