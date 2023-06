Europees Parlement keurt wetsvoorstel goed om milieu- en sociale praktijken van toeleveringsketen te verbeteren

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat grote bedrijven hard optreden tegen toeleveranciers die zich niet houden aan bepaalde regels op het gebied van hun sociale en milieupraktijken.

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) richt zich onder andere op kinderarbeid, slavernij, arbeidsuitbuiting, vervuiling, aantasting van het milieu en verlies van biodiversiteit.

"Bedrijven zullen de negatieve impact van hun activiteiten op dergelijke gebieden moeten identificeren en waar nodig voorkomen, beëindigen of beperken", kondigde het Europees Parlement aan in een persbericht.

"Ze zullen ook de impact van hun partners in de waardeketen moeten controleren en beoordelen, waaronder niet alleen leveranciers, maar ook verkoop, distributie, transport, opslag, afvalbeheer en andere gebieden", aldus het Parlement.

Voor wie geldt het?

De regels zouden gelden voor alle in de EU gevestigde bedrijven met meer dan 250 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 40 miljoen euro, evenals voor moederbedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 150 miljoen euro.

Daarnaast zouden de regels gelden voor niet-EU-bedrijven met een omzet van meer dan 150 miljoen euro als ten minste 40 miljoen euro daarvan binnen de EU wordt gegenereerd.

Op 1 juni stemden in totaal 366 leden van het Europees Parlement (MEP's) voor de nieuwe regels, terwijl 225 leden tegen stemden en 38 leden zich onthielden.

Nieuwe duurzame stimulans

Daarnaast vereist de CSDD dat bedrijven een transitieplan invoeren dat is afgestemd op de doelstelling van het Parijse Akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden celcius. Voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers heeft het halen van de doelstellingen een directe impact op de variabele beloning van bestuurders.

"De nieuwe regels verplichten bedrijven ook om in gesprek te gaan met degenen die door hun acties worden getroffen, waaronder mensenrechten- en milieuactivisten, een klachtenmechanisme in te voeren en regelmatig de effectiviteit van hun due diligence beleid te controleren", aldus het Europees Parlement.

Bedrijven die zich niet aan de regels van de richtlijn houden, zijn aansprakelijk voor schade en kunnen sancties opgelegd krijgen door nationale toezichthoudende instanties. Tot de sancties behoren 'naming and shaming', het van de markt halen van de goederen van het bedrijf of boetes van ten minste 5 procent van de wereldwijde netto-omzet.

Bedrijven van buiten de EU kunnen worden uitgesloten van openbare aanbestedingen in de EU.

Wat gebeurt er nu?

Nu het Europees Parlement voor de ontwerpwet heeft gestemd, begint het met de onderhandelingen met de lidstaten over de definitieve tekst van de wetgeving. De lidstaten hebben hun standpunt over de ontwerprichtlijn al in november 2022 bepaald.

Over de uitslag van de stemming zei rapporteur Lara Wolters, een Nederlandse politica: "De steun van het Europees Parlement is een keerpunt in het denken over de rol van bedrijven in de samenleving.

"Een wet voor verantwoord ondernemen moet ervoor zorgen dat de toekomst ligt bij bedrijven die op een gezonde manier omgaan met mensen en het milieu - niet bij bedrijven die een verdienmodel hebben gemaakt van milieuschade en uitbuiting."

"De meeste bedrijven nemen hun plicht tegenover mens en milieu serieus. Wij helpen deze bedrijven met deze 'fair business law'. En tegelijkertijd snijden we die paar grote cowboybedrijven de pas af die de regels aan hun laars lappen."