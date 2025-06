Europese Commissie wil anti-greenwashing wet intrekken

De Europese Commissie wil een wetsvoorstel met minimumstandaarden tegen misleidende milieuclaims stopzetten. Een woordvoerder van de Commissie in Brussel heeft aangegeven dat de Commissie van plan is het voorstel (Green Claims Directive) in te trekken.

Later gaf de Commissie schriftelijk een mogelijke reden: “De huidige discussies over het voorstel gaan in tegen de vereenvoudigingsagenda van de Commissie.” Het voorstel zou van toepassing kunnen zijn op dertig miljoen micro-ondernemingen.

Vanuit het CDU kwam er lof voor het besluit van de Commissie. “De geplande regelgeving was onevenredig complex”, aldus Andreas Schwab, woordvoerder interne markt van de EVP-fractie. De regelgeving zou veel bureaucratie veroorzaken en met name kleine en middelgrote ondernemingen zwaar belasten.

In de EU heeft alleen de Commissie het recht om wetsvoorstellen in te dienen en deze weer uit de wetgevingsprocedure terug te trekken. De voorstellen worden doorgaans door de EU-landen en het Europees Parlement definitief vastgesteld voordat ze van kracht kunnen worden.

Onderhandelingen lopen nog

Momenteel lopen er nog onderhandelingen tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement over het voorstel. Volgens het Parlement staat de volgende en mogelijk laatste onderhandelingsronde gepland voor maandag.

Eerder had de EVP-fractie in het Europees Parlement, waartoe ook CDU en CSU behoren, in een brief de Commissie opgeroepen het wetsvoorstel in te trekken. In de brief, waarover eerder onder andere het platform ‘Euractiv’ berichtte, wordt onder meer kritiek geuit op het feit dat de mogelijke gevolgen van het voorstel onvoldoende zijn onderzocht.

Consumentenbescherming centraal

Doel van de geplande regels is dat consumenten die een als milieuvriendelijk geadverteerd product kopen, er zeker van kunnen zijn dat dit ook echt zo is. Reclame-uitingen zoals ‘oceaanvriendelijke T-shirts’ of ‘honderd procent CO2-gecompenseerde leveringen’ zouden door de wet nauwkeuriger worden gecontroleerd.

Zo zou zogenaamd greenwashing – waarbij bedrijven producten of diensten als milieu- of klimaatvriendelijk op de markt brengen, terwijl dat misschien niet het geval is – worden voorkomen. Volgens een onderzoek van de EU-autoriteit uit 2020 was meer dan de helft van de beweringen over de klimaatvriendelijkheid van goederen vaag, misleidend of ongegrond.

Foodwatch pleitte voor het handhaven van het wetsvoorstel: “De Commissie mag nu geen stap terug doen ten gunste van de bedrijven die hun klimaatschadelijke producten een groen imago willen geven. Dat ondermijnt het vertrouwen van de burger in de politiek.”

Uitkomst van het voorstel nog onduidelijk

Hoe het nu verder gaat, is nog onduidelijk. Vanuit de SPD werd gemeld dat er binnen de Commissie geen eensgezindheid bestaat over de vraag of het wetsvoorstel daadwerkelijk moet worden ingetrokken. Onder meer de Eurocommissarissen Stéphane Séjourné en Teresa Ribera zouden ertegen zijn. Men was verrast door de aankondiging van de Commissie.

De voor het wetsvoorstel verantwoordelijke onderhandelaar van het Parlement, Delara Burkhardt (SPD), wil het voorstel snel afronden. “We zien het als een politieke belediging om ons zo kort voor de afronding van de onderhandelingen te mengen in het werk van het Parlement en de EU-lidstaten”, aldus Burkhardt.

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) verwelkomde het besluit van de Europese Commissie. Oliver Wieck, secretaris-generaal van ICC Germany, benadrukte dat het juist in tijden waarin bedrijven voor grote uitdagingen staan, correct is om hen niet te belasten met extra kosten en bureaucratie. “Het besluit van vandaag laat zien dat de zorgen van het bedrijfsleven zijn gehoord en serieus zijn genomen.”