Faillissement Sissy-Boy directe oorzaak faillissement Brand Retail Group

De Brand Retail Group is sneller richting een faillissement gegaan door het faillissement van Sissy-Boy. Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag. De Brand Retail stond garant voor een lening van EHVK B.V., een onderneming gerelateerd aan het merk Sissy-boy. Deze garantie kon het uiteindelijk niet nakomen waardoor het faillissement werd aangevraagd.

De entiteiten rondom Sissy-Boy gingen begin dit jaar in april failliet. Op dat moment behoorde Sissy-Boy nog tot de Brand Retail Group. Na het faillissement werd Brand Retail op het garant aangesproken door een crediteur. Door onvoldoende middelen kon deze garantieverplichting niet worden nagekomen.

Voor het faillissement van de Brand Retail Group werd de onderneming al gestaakt. De groep droeg kort voor het faillissement het merk Open32 met de daarbij behorende B32 Groep over aan de oorspronkelijke oprichter. Een doorstart voor de Brand Retail Group zit er dan ook niet in, zo is te lezen in het verslag. Alle merken die de groep ooit in het portfolio had zijn al voor het faillissement verkocht of zelfstandig verder gegaan.