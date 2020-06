Familiebedrijf Smit Mode in voorlopige surseance

Retailbedrijf Smit Mode Alblasserdam B.V. is voorlopige surseance verleend. De surseance heeft betrekking op elf vestigingen. Smit Mode Alblasserdam handelt onder de namen Electric Freetime Shop, Mod Point, Menshop Smit Mode, Smit Mode Ladyshop, Smit Mode Menshop en Smit Mode, zo blijkt uit documentatie.

De vestigingen die onder de surseance vallen, bevinden zich in Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Nootdorp, Alblasserdam, Barendrecht, Dordrecht, Krimpen aan den Ijssel, Ridderkerk, Hellevoetsluis en Papendrecht.

Het bedrijf is voorlopige surseance verleend. Bij een voorlopige surseance krijgen schuldeisers een stemmingsmoment waar zij kunnen reageren op het plan van het bedrijf dat in surseance verkeerd. Tijdens dat moment kunnen de crediteuren aangeven of zij nog verder willen met het bedrijf. Dit stemmingsmoment zal voor Smit Mode op 15 september vallen, zo is te lezen in de documentatie op Faillissementsdossier.

Smit Mode begint al in 1872 met de overgrootvader van de huidige generatie. Sijbrand Smit en zijn vrouw Grietje Roosenberg beginnen in dat jaar een handel in manufacturen in Alblasserdam. Hun zoon Willem en de kleinkinderen Sijbrand, Willem en Johan zetten uiteindelijk allemaal een eigen winkel op waardoor een regionale modewinkelketen ontstaat.