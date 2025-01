Fashion Cloud: nieuwe partner voor Rehab Footwear in wholesale

Het Nederlandse schoenenbedrijf Rehab Footwear werkt samen met het B2B-platform Fashion Cloud, specialist in wholesale. Deze samenwerking heeft als doel de service te verbeteren en de relatie met retailers te versterken. Rehab verwacht dat het delen van productinformatie en content eenvoudiger wordt, zodat partners altijd de juiste tools hebben om succesvol te zijn, zo meldt Rehab in een LinkedIn-bericht.

Rehab heeft al een succesvolle proef uitgevoerd met de 'Auto Re-stock' functie en is begonnen met het aansluiten van de eerste partners. Jaco Flach, de oprichter van Rehab, zegt in het bericht: "Met de toevoeging van Fashion Cloud aan onze dienstverlening geven we aan dat we volop werken aan een toekomst waarin efficiëntie en samenwerking met partners centraal staan."

Fashion Cloud is een alles-in-één platform voor de groothandel, dat oplossingen biedt voor het hele bestelproces, van pre-order tot in-season management. De missie van Fashion Cloud is om de samenwerking in de wholesale sector efficiënter, slimmer en transparanter te maken. Grote merken zoals Hugo Boss, Scotch & Soda en Gant maken gebruik van het platform.