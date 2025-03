Fashion for Good en Microfibre Consortium onderzoeken oorzaken en oplossingen voor vezelfragmentatie

Fashion for Good en Microfibre Consortium lanceren een onderzoek naar de belangrijkste oorzaken van vezelfragmentatie. ‘Behind the Break: Exploring Fibre Fragmentation’ trekt onderliggende oorzaken en aannames in twijfel, pakt het gebrek aan gegevens aan en valideert testmethodes, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Aan dit onderzoek doen grote modemerken, waaronder Bestseller, C&A, Inditex en Kering, mee.

Volgens Fashion for Good en Microfibre Consortium is vezelfragmentatie een belangrijk onderwerp van zorg in de mode-industrie. Onderzoeken wijzen volgens hen op de potentiële bedreiging van ecosystemen en de menselijke gezondheid. Dit maakt dat er behoefte is aan de ontwikkeling van strategieën die de negatieve impact van de vezeldeeltjes beperken, zo staat in het persbericht.

De eerste stap is om de oorzaken en processen van vezelfragmentatie te begrijpen. Daarom lanceren Fashion for Good en Microfibre Consortium een nieuw rapport dat een momentopname van vezelfragmentatie in de mode-industrie in beeld brengt en een project dat de oorzaken van vezelfragementatie identificeert en onderzoekt hoe de vezelfragmentatie is te beïnvloeden.

“Vezelvervuiling is een uitdaging waar de industrie als geheel mee te maken heeft”, aldus Katrin Ley, Managing Director bij Fashion for Good. “Daarom werken we samen met het Microfibre Consortium om gegevens te verzamelen waarmee we de hoofdoorzaken van vezelfragmentatie beter kunnen begrijpen. De focus op verschillende testmethoden zal ons in staat stellen om onzekerheid te verminderen, een gemeenschappelijke richting in te slaan en prioriteiten te stellen voor toekomstig onderzoek en initiatieven binnen de industrie.”

Kelly Sheridan, CEO van Microfibre Consortium, voegt daaraan toe: “De samenwerking met Fashion For Good heeft geholpen om de projectpartners te verenigen achter de voortdurende behoefte aan afstemming over het dichten van de kennislacunes op het gebied van vezeldefragmentatie. Met deze gebundelde steun kunnen we voortbouwen op de bestaande kennis en grote vooruitgang boeken bij het aanpakken van dringende uitdagingen voor een toekomst van geïnformeerde, wetenschappelijk gestuurde en geïntegreerde mitigatiemaatregelen.”