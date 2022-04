Fashion tech startup Candour lanceert app die modebedrijven moet helpen om circulair te werken

Nieuwe technologie inzetten om de overgang naar een circulaire economie te faciliteren: dat is het doel van fashion tech startup Candour. Met de app Circulaid bieden oprichters Haiko Huvenaars en Lex Raijmakers consumenten inzicht in de herkomst en impact van de kledingstukken in hun kast. Tegelijkertijd moet de app de overgang naar een circulair businessmodel faciliteren voor modebedrijven. Momenteel bevindt Circulaid zich in een testfase, waarin de startup focust op het ophalen van feedback bij geïnteresseerde merken en partijen. Het doel is de app in het tweede kwartaal van 2022 te lanceren. FashionUnited spreekt Haiko Huvenaars over het ontstaan van Circulaid en hoe de app een transitie naar een circulaire modeindustrie mede kan faciliteren.

Digitale productpaspoorten die circulariteit moeten stimuleren

Als een merk zich bij Circulaid aansluit, krijgen kledingstukken een speciaal label. Dit label kan een consument scannen voor meer informatie over het item. “Uit online research dat we hebben gedaan, blijkt dat consumenten op dit moment vooral interesse hebben in de volgende zaken wanneer ze kleding kopen: herkomst, materiaal, de arbeidsomstandigheden waaronder een kledingstuk is geproduceerd en de impact op het milieu - in termen van waterverbruik en CO2-uitstoot. Die informatie nemen we op in het productpaspoort.” Het is de bedoeling dat modemerken zelf informatie over hun producten aanleveren voor het productpaspoort. De data wordt gevalideerd door Circulaid’s partner Global Sustainable Enterprise System (GSES).

Waar de app vooralsnog vooral informatie bevat die voor de consument relevant is, moet dat in de toekomst veranderen. “Later moeten de productpaspoorten ook inzicht geven aan recyclepartners. Als een recyclepartner een productpaspoort scant en ziet dat een item gemaakt is van een bepaald materiaal, dan weet het bedrijf in welke sorteerlijn het terecht moet komen. Naast materiaalsoort kunnen we uiteraard ook andere informatie toevoegen die voor de circulariteit van belang is.”

Tot slot moet de app modemerken inzicht gaan geven in de levensfases van hun product door het inzamelen van feedback van klanten: “We willen uiteindelijk een dashboard aanbieden waarop merken zaken zien als hoe vaak een product verkocht is, hoe vaak er een melding is gedaan dat er iets mis mee is en met welk algemene cijfer een item wordt gewaardeerd. Zo kunnen merken nadenken over hoe ze hun product kunnen verbeteren.”

‘De wereld heeft niet nóg een kledingmerk nodig’

Huvenaars richtte een fashion tech startup op, maar dat was aanvankelijk niet zijn plan. “In september 2019 waren de bosbranden in de Amazone volop in het nieuws. Ik kwam op het idee om t-shirts te laten bedrukken en deze te verkopen om geld op te halen voor het goede doel. Toen de eerste samples binnenkwamen, was ik niet tevreden. Ze kwamen helemaal vanuit de Verenigde Staten, en daarnaast was deels onbekend van welk materiaal ze waren gemaakt.” Het dreef de ondernemer ertoe om onderzoek te doen naar duurzaamheid in de modeindustrie.

Waar veel modebedrijven traditioneel lineair opereren en grondstoffen inzetten om een product te maken dat na verloop van tijd wordt weggegooid, realiseerde Huvenaars zich al snel dat het ook anders kan. “Na het lezen van verschillende rapporten stuitte ik op het begrip circulaire mode als alternatief. Ik heb toen contact opgenomen met Lex Raijmakers, met wie ik ooit samen in de klas zat. Hij heeft een achtergrond in software development en design en dacht hetzelfde over de kledingindustrie als ik.” Het resultaat van de samenwerking was een t-shirt van gerecycled materiaal, met een scanbaar label. “Door het label te scannen, kreeg je een 3D-animatie te zien met informatie over onder meer de materiaalcompositie van het shirt”, aldus Huvenaars.

“Via een webshop verkochten we een paar t-shirts. Al snel kwamen we erachter dat – om een goed verdienmodel neer te zetten – volume draaien essentieel was. Dat zou van Candour een traditioneel kledingbedrijf maken dat steeds nieuwe collecties uitbrengt. Toen realiseerden we ons: de wereld heeft helemaal niet nóg een nieuw merk nodig.”

Andere bedrijven helpen om circulair te opereren

In plaats daarvan besloten Huvenaars en Raijmakers hun opgedane kennis in te zetten om andere modebedrijven te helpen om circulair te ondernemen. Huvenaars: “Uit gesprekken met designers en merken bleek vaak dat ze zich wilden focussen op hun product, en dat ze niet per se de kennis en middelen hadden om de hele waardeketen uit te zoeken en te bedenken hoe deze circulair kon worden.”

Dat hangt volgens de Circulaid-oprichter sterk samen met het feit dat verdienmodellen in de mode veelal zijn gebaseerd op een lineair model. “Voor modemerken is het nog heel lastig om omzet te genereren uit bijvoorbeeld reparatie of herverkoop. Als een consument een kledingstuk doorverkoopt via een platform als Vinted, verdient het merk dat het kledingstuk aanvankelijk verkocht daar niets aan. Merken zijn dus nog genoodzaakt om lineair te blijven denken.”

“Met Circulaid is ons doel om te bouwen aan de digitale infrastructuur die nodig is om producten te laten circuleren. Op lange termijn willen we een netwerk creëren waardoor merken geld kunnen verdienen aan circulariteit”, aldus Huvenaars. “Stel dat we Circulaid linken aan tweedehands verkoopplatformen, dan kunnen we met hen afspraken maken. Wanneer iemand een spijkerbroek van een merk dan doorverkoopt via een partnerplatform, gaat een percentage terug naar het merk dat de spijkerbroek maakte. Als merken realiseren dat ze geld kunnen verdienen met circulariteit, zullen ze hopelijk meer moeite doen om circulair te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat de circulaire economie alleen werkt als productinformatie vrijblijvend toegankelijk is voor alle circulaire partners in de keten.”

De toekomst van Circulaid

In de testfase waarin Circulaid zich nu bevindt, ligt de nadruk op het inwinnen van feedback van consumenten en bedrijven. “We spraken consumenten onder meer al over wat duurzaamheid voor hen betekent als het gaat om kleding kopen. Ook lieten we hen de app zien om te achterhalen hoe Circulaid hen zou kunnen ondersteunen”, aldus Huvenaars. Daarnaast zijn de ondernemers in gesprek gegaan met diverse bedrijven uit de modeindustrie. Ze hopen de komende tijd nog meer potentiële partners te spreken: “We willen erachter komen hoe onze app bedrijven kan helpen om hun business beter te maken en wat wij eventueel kunnen verbeteren zodat ze Circulaid daadwerkelijk gaan afnemen. De app wordt gratis voor consumenten. Aan merken die zich bij ons aansluiten, vragen we een vast maandelijks bedrag. De hoogte van dat bedrag hangt af van de specifieke features die iemand kiest. Als indicatie denken we aan maandbedragen van 250, 500 of 1000 euro.”

Waar hoopt Huvenaars over pakweg een jaar te staan met Circulaid? “Het zou mooi zijn als de applicatie dan veel gebruikt wordt door consumenten die ook echt fan zijn. Tevens hopen we dan binnen de Nederlandse duurzame kledingmarkt een bekende naam te zijn. Uiteindelijk willen we internationaal actief worden, maar we pakken het voorzichtig aan. De mate waarin een merk circulair kan zijn is sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur – vandaar dat we ons eerst op Nederland richten. Daarnaast moet ons netwerk het komende jaar vorm gaan krijgen: dat is uiteindelijk waar echt waarde gecreëerd gaat worden.”