Fashionette AG boekt omzetstijging van 21 procent in derde kwartaal

De netto-omzet van Fashionette AG, het moederbedrijf van online accessoirewinkels Fashionette en Brandfield, stijgt met 21,6 procent in het derde kwartaal van boekjaar 2022. Dat maakt het bedrijf bekend in een financieel rapport. De netto-omzet komt neer op 38,6 miljoen euro. Vergeleken met het derde kwartaal van boekjaar 2021 steeg de omzet met 6,8 miljoen euro.

De Nederlandse e-tailer Brandfield werd in juli 2021 overgenomen door het Duitse Fashionette AG. Kijkend per regio steeg de omzet met 17 procent in de Benelux en 20 procent in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Brandfield zorgde voor een omzetgroei van veertig procent in de DACH-regio en 16 procent in de Benelux.

Het aantal bestellingen voor Fashionette en Brandfield nam met 25,5 procent toe. In het derde kwartaal van 2022 werden er 355.300 bestellingen geplaatst, tegenover 283.100 bestelling in het derde kwartaal van 2021. De groei in bestellingen heeft te maken met de bijdrage die Brandfield levert. Zo draagt de Nederlandse e-tailer voor 71 procent bij aan nieuwe klantengroei, blijkt uit het financieel rapport.

De gerapporteerde winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) voor het derde kwartaal van boekjaar 2022 komt neer op 820.000 euro negatief. In dezelfde periode van een jaar geleden was dat nog 1.800 euro negatief. Fashionette AG geeft aan dat het grote verschil voornamelijk ligt aan eenmalige kosten, kosten die niet toe te schrijven zijn aan operationele activiteiten en afschrijvingen van reserves in voorraden. Deze kosten bedroegen 500.000 euro in het derde kwartaal 2022. In dezelfde periode vorig jaar was dat 100.000 euro.

De eerste negen maanden van 2022 lieten een aangename groei van de netto-omzet zien, meldt het bedrijf in het financieel rapport. Voor het vierde kwartaal verwacht Fashionette AG nog moeilijkheden te ervaren door de grote voorraden en de beperkte vraag naar items door consumenten. Fashionette AG verwacht daarentegen dat dit geen invloed zal hebben op de omzet in de resterende weken van dit jaar.