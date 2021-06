Fashionette AG ziet omzet stijgen met 32 procent in eerste kwartaal

Moderetailer Fashionette AG heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 32 procent in het kwartaal en daarbij een netto omzet van 23,4 miljoen euro.

Dankzij de positieve resultaten, én de overname van het Nederlandse Brandfield die in juli wordt afgerond, bevestigd Fashionette AG de verwachting voor het gehele boekjaar. De omzet zal in het boekjaar waarschijnlijk met 49 tot 58 procent stijgen. Dit houdt in dat het bedrijf een omzet draait tussen de 141 en 150 miljoen euro.

“Met de sterke start van 2021 liggen we op koers om al onze operationele en strategische doelen te bereiken. Dit zien we niet alleen terug in onze dynamische groei in het kwartaal, maar ook in het doorgezette momentum aan het begin van het tweede kwartaal,” aldus CEO Daniel Raab in het persbericht.