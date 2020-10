Fast Retailing Group ziet omzet en winst dalen in 2020

De omzet en winst van de Fast Retailing Group, moederbedrijf van onder andere Uniqlo, GU, Theory en Comptoir des Cotonniers, is in boekjaar 2020 gedaald. De geconsolideerde omzet bedroeg in totaal 2.0088 biljoen yen (163 biljoen euro), met een afname van 12,3 procent en de bedrijfswinst bedroeg in totaal 149,3 miljard yen (1,2 miljard euro) met een afname van 42,0 procent.

Zwakke prestaties zijn veroorzaakt door de coronacrisis

De zwakke prestatie, zoals het Japanse modeconcern het in haar persbericht noemt, werd voornamelijk veroorzaakt door grote dalingen van zowel omzet als winst in het tweede halfjaar vanwege de coronacrisis. Toch kijkt de Fast Retailing Group positief naar het fiscale jaar 2021. Het bedrijf verwacht een geconsolideerde omzet van 2,2 biljoen yen (78 biljoen euro) (9,5 procent jaar-op-jaar) en een bedrijfswinst van 245,0 miljard yen (1,99 miljard euro), een toename van 60,3 procent. Deze prognoses gaan ervan uit dat de omzet in het halfjaar van 1 september 2020 tot 28 februari 2021 zal dalen, voornamelijk op basis van de verwachting dat het vermogen van mensen om zich te verplaatsen beperkt zal blijven en dat de vraag naar reizen zal blijven afnemen. Voor de tweede helft van 2021, 1 maart tot 31 augustus, gaat het bedrijf ervan uit dat de covid-19 infecties onder controle zijn gebracht, waardoor een grote omzetstijging gerealiseerd kan worden. Daarnaast voorspelt het bedrijf dat het algehele Fast Retailing Group-netwerk tegen eind augustus 2021 zal uitbreiden naar een totaal van 3.725 winkels: 813 winkels bij UNIQLO Japan, 1.558 winkels bij Uniqlo International, 445 winkels bij GU en 909 winkels bij Global.

Fast Retailing Group gaat zich inzetten voor meer duurzaamheid

Ook geeft het modeconcern aan zich nog meer in te gaan zetten voor duurzaamheid. “In 2020 willen we het gebruik van plastic in boodschappentassen en productverpakkingen verminderen met 85% (ongeveer 7.800 ton) over de hele Fast Retailing Group en over te schakelen op milieuvriendelijke materialen zoals gerecycled papier,” zo wordt vermeld in het jaarverslag. In 2019 had het bedrijf had haar verwachtingen voor de tweede helft van boekjaar 2019 naar beneden bijgesteld als gevolg van minder harde groei in Japan. In januari 2020 gaf Fast Retailing opnieuw aan haar verwachtingen voor boekjaar FY2020 te verlagen, met de verwachtingen dat de omzet 60 miljard yen (487 miljoen euro) lager zal uitvallen.

Beeld: Facebook/Uniqlo